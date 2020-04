SANTO DOMINGO.-El economista Haivanjoe NG Cortiñas, consideró conveniente que el gobierno mutualice la gestión de la deuda pública del 2020, como parte de la línea de acción que debe propiciarse para agenciar recursos financieros, con el propósito de afrontar el impacto de la epidemia provocada por el coronavirus Covid-19 que azota al país y a su economía.

Asimismo, indicó que la crisis sanitaria que padece el planeta tiene vasos comunicantes, teniendo de vehículo al flujo de personas que transitan por el mundo, lo que la hace tener efectos letales compartidos para humanos, con el sistema de salud y la economía de los países, razones que deben llevar a los gobiernos a desplegar esfuerzos, a fin de lograr distribuir la carga financiera que implica afrontar la epidemia con el menor costo económico y social para la familia y las empresas.

De ahí que, al tener efectos mutualizados la pandemia por Covid-19, la modalidad de política pública para el manejo de la deuda, debe estar conforme a la naturaleza de la crisis sanitaria, por lo que, mutualizar el financiamiento que se necesita y mutualizar el pago del servicio de la deuda en el corto plazo, deben verse y tratarse como acciones de responsabilidad para compartir soluciones, costos y riesgos, en una coyuntura desafiante que se agrava con el paso del tiempo.

En la República Dominicana, el nuevo coronavirus tiene efectos crecientes en vidas humanas y sobre la economía, con la complicación que en la medida que no se logra mitigar o controlar la epidemia, la disponibilidad de recursos financieros para el gobierno se hacen cada vez más escasos, al tiempo que la demanda por ellos aumenta, como forma de poder atenuar la crisis sanitaria y atender a los ciudadanos. “A este dilema se le deben buscar soluciones y una de ella es la de mutualizar la gestión de la deuda pública”, enfatizó el economista.

Afirmó NG Cortiñas, que por un lado, para el año 2020, la economía dominicana tiene compromisos de pago del servicio de la deuda externa por un monto de US$ 2,508.7 millones y para la interna por un valor de RD$ 133,566 millones y, por otro lado, es altamente previsible que los ingresos corrientes y de divisas del gobierno disminuyan significativamente, debido a la parálisis económica, potenciando la posibilidad de que el país pueda entrar en el impago de sus compromisos financieros de corto plazo, afectándole su calificación de riesgos y haciéndole luego más oneroso procurar recursos financieros; fundamento que nos obliga a una reingeniería financiera, como la del mutualismo, en el manejo de la política de deuda pública.

Dijo el también dirigente de la Fuerza del Pueblo, que una línea de acción que tiene el país, podría ser el de abordar cuatro frentes para el manejo de su deuda, desde la perspectiva mutualista, que permitirían converger hacia el objetivo de mitigar impactos y luego propiciar la recuperación económica. Entre las acciones que sugiere están las siguientes:

1.-Mutualizar la emisión de bonos en el mercado internacional con el aval de organismos multilaterales, segundo,

2.-Mutualizar el pago del servicio de la deuda externa con los organismos multilaterales, como forma de compartir reducir el riesgo por la posibilidad de atrasos en el cumplimiento de los pagos por parte del deudor, tercero,

3.-Mutualizar el servicio de la deuda pública interna, de una manera que, acreedores locales compartan esfuerzos para evitar consecuencias mayores para ellos con el no pago de las obligaciones, conviniendo la posposición de los compromisos de corto plazo y…

4.-Mutualizar el pago de los intereses y transferencias al Banco Central, como una manera de compartir sacrificios entre lo fiscal y monetario.

Agregó el economista, que la deuda que tiene el país con los organismos multilaterales alcanza el nivel de US$5,038 millones al 2020 y las obligaciones que tiene el gobierno con el Banco Central en el año en curso ascienden a un monto de RD$ 33,012 millones.

“El riesgo de NO accionar en forma compartida y solidaria, en la situación dramática que vivimos en términos sanitarios, sería la del impago, ante la caída previsible de los ingresos en divisas provenientes del turismo, las exportaciones, las remesas, la inversión extranjera e incluso, la posibilidad de salida de capitales, al tiempo también, de la disminución de los ingresos por concepto de impuestos y gravámenes, lo que agravaría el escenario financiero para las partes involucradas”, aseguró Haivanjoe NG Cortiñas.

“Mi llamado a mutualizar el manejo de la deuda pública dominicana es una de las formas para propiciar agenciar recursos financieros frescos al gobierno y además, redirigir el pago del servicio de la deuda pública y transferencias hacia las prioridades que demandan las circunstancias de la crisis sanitaria, humana, social y económica que padecemos hoy, finalizó diciendo el economista”, concluyó.

