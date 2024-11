Ni de cerca por la cumbre del G20

Vladimir Putin ,

Presidente de Rusia.-

No se le ocurrió pasar ni cerca de la cumbre del G20, en Río de Janeiro. No solo se ausentó por el ambiente hostil con que tendría que lidiar, sino por temor a la ejecución de la orden de captura dictada en su contra. A pesar de su inasistencia su imagen no dejó de permear el encuentro, donde algunos lo instaron a salir de Ucrania.

RAUL VALDEZ

Raúl Valdez ,

Lanzador Toros del Este.-

Con 47 años de edad no contemplaba colgar los guantes. Aunque no le quedaba prácticamente nada en la bola ha rehusado retirarse de la pelota profesional. Pero los Toros del Este, con el que ha jugado los últimos años, estimó que para el conjunto ya estaba bueno, dándole de baja. Si no consigue quien le extienda la mano tendrá que aceptar la realidad.

Papa Francisco (AP Photo/Gregorio Borgia)