EEUU.- La rapera estadounidense Nicki Minaj, conocida por su música y su estilo provocador, dio este martes un giro a su imagen pública al pronunciar un discurso en defensa de los cristianos en Nigeria y de la libertad religiosa durante un evento organizado por la Misión de Estados Unidos en la ONU.

También elogió al expresidente Donald Trump.

La autora de éxitos como “Anaconda” o “SuperBass”, de 42 años y conocida por sus letras deslenguadas, aseguró estar “nerviosa” al subir a la tarima después del embajador estadounidense en la ONU, Mike Waltz, para prestar su voz a un tema altamente político.

“Quiero agradecer al presidente Donald Trump que priorice este problema y por su liderazgo en la escena global al pedir acciones urgentes para defender a los cristianos de Nigeria, combatir el extremismo y frenar la violencia contra los que simplemente quieren ejercer su derecho natural a la libertad religiosa”, leyó la artista.

Minaj y su interés por la política

Minaj, nacida en Trinidad y Tobago y naturalizada estadounidense, normalmente se ha mantenido al margen de la política. Sin embargo, ahora figura entre las pocas artistas en dar apoyo público a Trump, lo que ha llamado la atención debido a su inesperado interés por la situación de los cristianos en Nigeria.

Ese interés se hizo viral cuando la rapera compartió en X un mensaje de Truth Social de Trump en el que afirmaba que “el cristianismo se enfrenta a una amenaza existencial en Nigeria; miles de cristianos están siendo asesinados”, declaraciones que el Gobierno nigeriano ha rechazado.

Reacciones y medidas

Trump, que no ha presentado datos que respalden estas afirmaciones, ordenó al Departamento de Guerra prepararse para una “posible acción” para “eliminar a los terroristas islámicos” en Nigeria, y amenazó con suspender ayudas si no se tomaban medidas.

Por su parte, Minaj reiteró comentarios que ya había hecho en X, asegurando que “la fe está bajo ataque en demasiados lugares del mundo”, y denunciando que en Nigeria “los cristianos están siendo atacados y sacados de sus casas”. Aprovechó además para elogiar “la belleza de la nación y sus preciosos bares”.

La rapera también hizo un llamado a sus seguidores, los Barbz:

“Ustedes son la luz de mi vida y mi carrera. Esto no se trata de ponerse de un lado u otro, sino de plantarse ante la injusticia”, declaró, añadiendo que seguirá alzando la voz “si alguien es perseguido por sus creencias”.

El embajador Mike Waltz calificó el tema como “personal”, recordando su trabajo en Nigeria hace diez años, durante el secuestro masivo de niñas por Boko Haram, y citó el reciente secuestro de 25 menores por hombres armados en un internado, quienes caen en “el extremismo y la esclavitud sexual”.

Al concluir la sesión, transmitida en directo por internet, se vio al embajador elogiando a Minaj, posando junto a reverendos participantes y afirmando: “Esto es lo que hace el Señor: une a la gente”.