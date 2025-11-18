Natalia Jiménez logra sold out y promete espectáculo deslumbrante

SANTO DOMINGO.– La reconocida cantante Natalia Jiménez, conocida como “la española más mexicana”, arribará este miércoles a la República Dominicana para presentar su aclamado espectáculo “La Jiménez”, previsto para este 20 de noviembre a las 8:30 de la noche en la Sala Principal del Teatro Nacional.

De acuerdo con una nota de prensa, todo está preparado para que la artista suba al escenario con una puesta en escena de gran formato, en la que interpretará parte del cancionero emblemático de grandes figuras de la música, así como los éxitos que han marcado su carrera.

Las boletas para el concierto se encuentran totalmente agotadas, reflejo de la expectativa del público por esta presentación, que contará con una majestic producción a cargo de César Suárez Jr., sonido de primer nivel y el carisma característico de Jiménez. La cantante adelantó que será un concierto cargado de emoción en el que sus seguidores podrán disfrutar cada una de sus interpretaciones.

El espectáculo incluirá un repertorio que abarcará pop, música ranchera y mariachi, géneros que la artista domina con su sello inconfundible. También rendirá homenaje a grandes leyendas y revisitará los temas que la han acompañado a lo largo de su trayectoria, demostrando la versatilidad que la distingue.

Con su voz poderosa y presencia escénica, Natalia Jiménez promete crear momentos memorables en una noche que, según afirma, será especial tanto para ella como para sus fanáticos. Su exitosa carrera, reconocida con premios Grammy y Latin Grammy, la consolida como una de las figuras femeninas más influyentes de la música en español.