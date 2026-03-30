Cotuí, Sánchez Ramírez.– Un niño de dos años fue encontrado muerto dentro de un cubo lleno de agua la tarde de este domingo.

El hecho ocurrió alrededor de las cinco de la tarde en el sector Los Pomos, ubicado en la zona sur de esta ciudad.

Según familiares y vecinos, el menor, identificado como Abel Estarlin Joaquín, se encontraba jugando con otros niños cuando, presuntamente, cayó en un recipiente que contenía agua y murió ahogado.

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Una de las versiones indica que el niño jugaba a las escondidas con otros menores y que, al introducirse en el recipiente donde se almacenaba el líquido, no pudo salir, falleciendo por asfixia por inmersión.

Al percatarse de que Abel no aparecía, familiares y lugareños iniciaron su búsqueda y lo encontraron dentro del recipiente con agua.

El hecho ocurrió en la vivienda de la abuela del menor.

Familiares notificaron a la Policía y al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. Cuando la unidad de rescate llegó al lugar, el niño ya había fallecido.

El cadáver fue examinado y levantado por el médico legista, doctor Luis Manuel Núñez Reinoso, junto a la fiscal del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez.

La funcionaria judicial informó que el cuerpo del menor no presentaba signos de violencia, por lo que fue entregado a sus familiares.

El trágico hecho ha causado gran pesar y consternación entre familiares y residentes del populoso sector Los Pomos, en Cotuí.