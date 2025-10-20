Will Leitch/MLB.com |

Aquí estamos, amigos: Juego 7. Nunca se dan por sentados, porque no llegan todos los años. Tanto la SCLA como la SCLN se fueron a siete juegos en el 2023, pero no tuvimos ni una sola serie al mejor de siete que llegara al límite en el 2021, 2022 o 2024.

Esta vez, se trata de dos equipos con un solo Juego 7 combinado en sus historias: la derrota de los Azulejos en la SCLA de 1985 contra los Reales. Eso significa que una de estas franquicias celebrará su primera victoria en un Juego 7 la noche del lunes.

Se trata de dos bases de fanáticos que están completamente hambrientas de una Serie Mundial, luchando con todo. Es casi demasiado estresante para contemplar. Es el Juego 7. No hay más que decir.

También te puede interesar:

A lo largo de esta postemporada, estaré haciendo una previa de la acción del día siguiente, juego por juego. Aquí hay tres historias para el Juego 7 de la SCLA del lunes.

¿Dará la cara uno (o más) de los cuatro grandes abridores de los Marineros?

Los Marineros han tenido dos buenas aperturas en esta serie, ambas de una fuente sorprendente: Bryce Miller. Pero por lo demás, la rotación ha sido un completo desastre. No se suponía que las cosas funcionaran así para Seattle.

La rotación ha sido una fortaleza durante toda la temporada. De hecho, ha sido una fortaleza durante los últimos años, mientras que la alineación a menudo los frenaba.

Pero las dificultades de la rotación son, francamente, la razón por la que esta serie aún no ha terminado, la razón por la que los Marineros no se están preparando actualmente para enfrentar a los Dodgers en la Serie Mundial.

Logan Gilbert tiene una efectividad de 7.71; el dominicano Luis Castillo tiene una efectividad de 11.57; George Kirby está en 18.00. Sus cuatro salidas han durado solo 13.1 entradas combinadas. (Y Bryan Woo no ha abierto y solo ha lanzado dos episodios viniendo del bullpen, permitiendo una carrera). Kirby abrirá el Juego 7, y se espera que todos los demás, excepto Gilbert, estén disponibles, además de todos sus principales relevistas.

En circunstancias normales, la idea de que los Marineros pudieran usar a Kirby, Castillo y Woo contra un equipo en un Juego 7 de vida o muerte se sentiría como una ventaja abrumadora. Pero esta serie no ha sido de circunstancias normales.

Vladimir Guerrero Jr tras conectar un cuadrangular

Todos estábamos muy entusiasmados con los Marineros debido a la fortaleza de su rotación. Ha sido cualquier cosa menos una fortaleza contra Toronto. Es hora de que sea un punto fuerte… o pasaremos toda la temporada muerta preguntándonos si nos equivocamos al creer tanto en ellos desde un principio.

¿Quién es la estrella que tendrá el gran momento?

Esta serie cuenta con tres de los nombres más importantes de todo el deporte: El dominicano Vladimir Guerrero Jr. por los Azulejos y Cal Raleigh y el también quisqueyano Julio Rodríguez por los Marineros. Todos ellos ya han protagonizado momentos emblemáticos en esta serie. Los tres ya se sienten como íconos históricos de sus equipos.

La extensión masiva que firmó Guerrero antes de la temporada pudo haber impulsado toda esta racha del 2025. (Y quizás más grandes momentos por venir).

Raleigh conectó 60 jonrones. Rodríguez es la semilla de esperanza cuya llegada ha llevado a toda esta era de resurgimiento de los Marineros.

No sería sorprendente ver estatuas de cada uno de ellos fuera de sus respectivos estadios algún día. Pero el Juego 7 es el momento en el que las leyendas se consolidan verdaderamente.

¿Cuál será la pose de esas estatuas, si algún día se hacen? Bien podría ser una pose de algo que hagan en este juego. Estas dos fanaticadas tienen fe total en sus estrellas. ¿Cuál tendrá el momento más grande en el escenario más grande posible?

A uno de estos equipos se le va a romper el corazón por completo

En juegos cerrados, o series cerradas, la gente siempre dice cosas como: “Es una pena que cualquiera de estos equipos tenga que perder”.

Julio Rodríguez

Esto siempre es cierto: son competidores en la cima de su campo que han trabajado toda su vida para alcanzar este momento, y son fanáticos que han seguido a sus equipos, y sus sueños, hasta este momento. Siempre es triste cuando un club tiene que irse a casa. Pero ¡Dios mío!, vaya que será devastador para el que pierda este juego.

Los Azulejos y sus aficionados han pasado por 30 y tantos años en el desierto, todo lo cual los ha llevado a este equipo, la culminación de un camino que la franquicia ha recorrido durante más de media década.

Los Marineros y sus fans pasaron más de dos décadas entre apariciones en los playoffs y son el único conjunto que nunca ha llegado a una Serie Mundial.

Este es el equipo de los Azulejos que sus fanáticos han estado esperando. Este es el equipo de los Marineros que sus aficionados han estado esperando. Uno de ellos, al final de la noche, tendrá una de las experiencias más grandiosas de sus vidas.

El otro se acercará tanto solo para que sus sueños le sean arrebatados en el último segundo posible. Un equipo alcanzará la cima; el otro caerá al abismo. Es un deporte maravilloso, este béisbol que amamos. Pero también puede ser muy, muy cruel.