Toronto, Canadá. – Otro Juego 7, otro gesto simbólico de Vladimir Guerrero Jr. Esta vez, el dominicano decidió rendir homenaje a una de las grandes leyendas del deporte canadiense: Marie-Philip Poulin, conocida como la “Capitana Clutch”.

El toletero de los Azulejos de Toronto llegó al Rogers Centre el sábado vistiendo el jersey rojo de la selección canadiense de hockey con el nombre de Poulin, una figura que ha inspirado a generaciones con su liderazgo y espíritu ganador.

En 2022, Guerrero Jr. había optado por usar un jersey de Auston Matthews, estrella de los Maple Leafs, antes de otro decisivo Juego 7. Aquel gesto fue interpretado como un riesgo, considerando la larga sequía de campeonatos del equipo de la NHL desde 1967. Esta vez, el dominicano eligió una representación más segura: la de una campeona acostumbrada a brillar bajo presión.

Poulin ha ganado tres medallas de oro olímpicas (2010, 2014 y 2022), y en cada una anotó el gol de la victoria, consolidando su estatus como una de las deportistas más condecoradas en la historia de Canadá. Desde que debutó con apenas 18 años, se convirtió en la cara del hockey femenino y en un símbolo del éxito nacional.

El paralelismo con Guerrero Jr. no pasa desapercibido. Así como Poulin lideró a Canadá a la gloria en el hielo, Guerrero busca llevar a los Azulejos de vuelta a la cima del béisbol y devolverle al país un campeonato que no celebra desde 1993.

La expectación es enorme. El Juego 5 de la Serie Mundial promedió 7.2 millones de espectadores en Sportsnet, un récord histórico para el béisbol canadiense, y se espera que los Juegos 6 y 7 superen con creces esa cifra.

En un país donde el hockey es religión, la carrera de los Azulejos en la postemporada se ha convertido en un evento nacional comparable con los momentos más memorables del deporte canadiense, como el “Gol de Oro” de Sidney Crosby en Vancouver 2010.

Ahora, con millones de ojos puestos sobre él, Guerrero Jr. busca su propio instante de oro. Si logra canalizar algo de la magia de Marie-Philip Poulin, podría terminar la noche no solo como una estrella del béisbol, sino como un nuevo héroe canadiense.

Con datos de MLB.com