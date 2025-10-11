No hay sobrevivientes en explosión de fábrica de explosivos en Tennessee

EE.UU.– Una potente explosión registrada la mañana del viernes en una fábrica de explosivos en el condado de Humphreys, Tennessee, ha dejado un saldo devastador. Autoridades locales confirmaron que no hay sobrevivientes entre los 19 trabajadores que fueron reportados como desaparecidos tras el incidente.

La planta, ubicada cerca de la localidad de McEwen, pertenecía a la empresa Accurate Energetic Systems, dedicada a la producción de explosivos de uso comercial y militar. Según el sheriff Chris Davis, más de 300 rescatistas han trabajado intensamente en el lugar, pero hasta el momento solo se han encontrado restos humanos, aún sin identificar.

“La magnitud del daño es enorme. Hemos inspeccionado cada zona posible y, lamentablemente, no hay señales de vida”, explicó Davis durante una rueda de prensa. Aunque no se ha confirmado el número exacto de fallecidos, las autoridades aseguran que es poco probable que haya sobrevivientes.

Las causas de la explosión siguen bajo investigación. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) colabora con técnicos en explosivos para asegurar el área, mientras advierten que cualquier fragmento encontrado fuera del perímetro puede representar un riesgo.

A pesar de la gravedad del estallido, las autoridades han asegurado que no existe peligro inmediato para la población local. Sin embargo, recomiendan no acercarse al área sin autorización y reportar cualquier hallazgo sospechoso relacionado con la explosión.

Las imágenes satelitales muestran que la fábrica quedó completamente destruida. La comunidad, consternada, espera respuestas mientras continúa el proceso de identificación de las víctimas. El sheriff Davis advirtió que podría tomar semanas o incluso meses conocer con certeza qué provocó el siniestro.

La tragedia ha dejado una profunda huella en la pequeña comunidad de McEwen, donde muchos de los trabajadores de la planta eran vecinos conocidos o miembros de familias locales. Iglesias, escuelas y comercios han organizado vigilias, mientras se multiplican los mensajes de solidaridad en redes sociales.

“Esto ha golpeado el corazón de nuestro pueblo”, dijo la alcaldesa interina, Martha Reynolds, quien también anunció que se abrirán centros de apoyo psicológico para los familiares de las víctimas.



Por su parte, Accurate Energetic Systems emitió un breve comunicado en el que lamenta profundamente lo ocurrido y asegura estar colaborando plenamente con las autoridades.

“Estamos comprometidos a esclarecer las causas de esta tragedia y a apoyar a las familias afectadas en todo lo que sea posible”, señala el texto. La empresa también anunció la suspensión de operaciones en todas sus plantas hasta nuevo aviso, mientras se revisan sus protocolos de seguridad.