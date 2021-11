Revelación

Desde hace años, se ha hablado de una rivalidad entre Paulina Rubio y Thalía. Ahora la “chica dorada” reveló que si hubo una persona que no quería que fueran amigas, nada más y nada menos, que Yolanda Miranda Mange, la madre de Thalía.

Amigas

«Sí, (Thalía) fue mi amiga mucho tiempo y su mamá (Yolanda Miranda) no la dejaba ser mi amiga porque decía que no podía tener amigas guapas que no la envidiaran», reveló Rubio en entrevista con Yordi Rosado. «Nunca quise tener ni al novio de Thalía, ni [la telenovela] María la del Barrio ni nada. Era mi amiga». Sin embargo, con el tiempo tuvieron algunos conflictos de manera personal que desembocaron en el famoso pleito, cuando pertenecían a Timbiriche.

Se preocupan

Luego de haber sido criticada por, supuestamente, tener kilos de más, Danna Paola comenzó un nuevo régimen alimenticio que la hizo perder peso. Sin embargo, se ha disparado una alarma en sus seguidores, por su delgadez, informa People en Español.

Criticada

Según la publicación, las críticas iniciaron cuando la cantante posteó una imagen desde La Vegas, Nevada, donde se muestra en diversas poses y dejando al descubierto su abdomen. Ante esas fotografías, los cibernautas no pudieron resistirse y comentaron la delgadez que presenta la también actriz. Danna Paola no se ha pronunciado al respecto y continúa feliz promocionando el sencillo «Cachito» que grabó en colaboración con Mau y Ricky.

No se alejará

La ex tutora de la cantante Britney Spears, Jodi Montgomery, quien ha supervisado los asuntos personales de Britney durante los últimos dos años seguirá trabajando para la cantante ahora que ella logró finalizar su tutela tras 13 años.

Seguirá trabajando

La abogada de Jodi, Lauriann Wright, dijo en un comunicado: “Durante la tutela, la Sra. Montgomery ha sido una defensora incansable de la Sra. Spears y siempre ha sido su objetivo darle a la Sra. Spears un camino hacia la terminación de su tutela. Ese día ya está aquí. La Sra. Montgomery está feliz de seguir trabajando para la Sra. Spears y ayudar a la Sra. Spears en su libertad, independencia, crecimiento, bienestar y felicidad fuera de la tutela”.