Miralba Ruiz revela las situaciones incómodas que marcaron su paso por Miss RD

Santo Domingo.- La comunicadora Miralba Ruiz compartió recientemente su experiencia como finalista en Miss República Dominicana 1995, certamen en el que alcanzó el top 6 y obtuvo el título de Miss América Latina. Lejos de ser solo un logro de belleza, Ruiz relató que su paso por el concurso estuvo marcado por situaciones difíciles y presiones por parte de la organización.

En el programa “Trayectoria”, la presentadora explicó que tras ganar su banda recibió una propuesta del fenecido diseñador Jorge Diep, quien en ese momento manejaba la franquicia. Según contó, se le sugirió reunirse con algunos allegados del diseñador, quienes ofrecían cubrirle todos los gastos, oferta que decidió rechazar:

“El fenecido diseñador Jorge Diep, encargado de la franquicia, me ofreció que me reuniera con unos amigos luego de haberse ganado la banda de Miss América Latina por ser parte del cuadro final. Ellos tenían el interés de cubrirme todos los gastos, propuesta que de mi parte fue rechazada”.

Ruiz señaló que su decisión estuvo basada en valores personales y el respaldo de su familia, dejando entrever las presiones y situaciones incómodas que pueden ocurrir detrás de los certámenes de belleza:

“Le dejé claro a Jorge que no tenía el interés de recibir esa ayuda porque tenía el respaldo de mi familia, quienes ya sabían la responsabilidad que tenía por mí entrar a los certámenes de belleza”.

A pesar de los conflictos, Ruiz aseguró que con el tiempo se logró superar aquel capítulo:

“Aunque con el pasar de los años, se logro subsanar”.

El testimonio ha generado opiniones divididas entre usuarios, quienes la apoyan destacan su derecho a contar su experiencia y consideran importante visibilizar los abusos y presiones que enfrentan las participantes. Por otro, hay quienes cuestionan el momento en que habló, argumentando que el diseñador ya no puede defenderse y que este tipo de denuncias deberían haberse realizado en su momento.