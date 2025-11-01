El entusiasmo y la venta de todo tipo de ilustraciones, ropas y figuras eran el común denominador. en el evento de este sábado.
Por segundo año consecutivo Santo Domingo Este se convirtió en capital de las historietas al ser la sede de la décima entrega de la Comic Con República Dominicana 2025, en donde miles de personas se dieron cita este sábado para poder disfrutar, comprar, ver personajes, ilustradores y protagonistas de los diversos universos de la aventura y la fantasía.
En centro de convenciones del Puerto Sans Soucí es la sede de la reunión de la cultura pop más esperada en el país, ya que es un evento que reúne a fans de todas las edades, y donde miles de personas amantes de los cómics, el cine, las series de televisión, los videojuegos, el animé, la ilustración, la literatura fantástica y otras actividades asisten para interanual con personajes e historia de este mundo imaginario.
Ayer sábado y hoy domingo el universo geek, la fantasía y la cultura pop regresan con más fuerza que nunca a la Ciudad del Faro en el puerto de Sans Soucí al transformarse en el punto de encuentro donde generaciones enteras celebrarán lo que aman en la Comic Con República Dominicana 2025.
Los fanáticos de las historietas y dibujos animados, entre estos Star Wars, Marvel, DC, etc. el mundo de los videos juegos y todo lo referente al género participan en este masivo encuentro que contó con ventas de todo tipo de productos concernientes a este universo, presentaciones artísticas, firma de autógrafos, clases de ilustración, charlas, concursos de trajes entre otras actividades.
“Espero que este evento se vuelva algo normal todos los años en el país, ya que estamos cansado de la política y de esos programas basura que nada aportan a la sociedad. En los comics hay un mundo de fantasía pero también de educación y justicia real y sincera”, dijo Segundo Reyes estudiante de Robótica.
En la actividad el público dominicano podrá encontrarse cara a cara con Mario Castañeda y René García, las voces icónicas de Gokú y Vegeta en Dragon Ball Z, en una experiencia irrepetible que unirá el poder de los dos Saiyajins más amados del anime.
“Para muchos, escuchar la voz de Gokú o Vegeta es revivir su niñez. Poder tenerlos juntos en República Dominicana es un sueño hecho realidad”, comentó Oscar Romero, productor general de Comic Con RD.
También Lou Ferrigno, el legendario actor que dio vida al Increíble Hulk en la serie original de los años 70. Ferrigno, símbolo de fuerza y perseverancia, representa esa conexión emocional con una generación que descubrió los superhéroes mucho antes del universo cinematográfico moderno, dará entrevistas y compartirá con lo asistente.
La lista continúa con talentos que han marcado historia en el cómic y la música animada: Sam de la Rosa, artista de Marvel Comics y colaborador en títulos emblemáticos como Spider-Man, Venom y Iron Man; y César Franco, voz oficial de temas inmortales como Digimon y Dragon Ball Z, quien pondrá a cantar a toda una generación que creció con sus himnos de apertura.
La fería continúa este domingo.