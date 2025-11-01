El entusiasmo y la venta de todo tipo de ilustraciones, ropas y figuras eran el común denominador. en el evento de este sábado.

Por segundo año consecu­tivo Santo Domingo Este se convirtió en capital de las historietas al ser la sede de la décima entrega de la Comic Con República Do­minicana 2025, en donde miles de personas se die­ron cita este sá­bado para poder disfrutar, comprar, ver per­sonajes, ilustradores y pro­tagonistas de los diversos universos de la aventura y la fantasía.

En centro de convenciones del Puerto Sans Soucí es la sede de la reunión de la cul­tura pop más esperada en el país, ya que es un evento que reúne a fans de todas las edades, y donde miles de personas amantes de los cómics, el cine, las series de televisión, los videojuegos, el animé, la ilustración, la literatura fantástica y otras actividades asisten para interanual con personajes e historia de este mundo imaginario.

Un vendedor de ilustraciones muestra una imagen de Shazam a los interesados.

Ayer sábado y hoy domin­go el universo geek, la fan­tasía y la cultura pop re­gresan con más fuerza que nunca a la Ciudad del Faro en el puerto de Sans Soucí al transformarse en el pun­to de encuentro donde ge­neraciones enteras cele­brarán lo que aman en la Comic Con República Do­minicana 2025.

Los fanáticos de las his­torietas y dibujos anima­dos, entre estos Star Wars, Marvel, DC, etc. el mun­do de los videos juegos y todo lo referente al géne­ro participan en este ma­sivo encuentro que contó con ventas de todo tipo de productos concernientes a este universo, presenta­ciones artísticas, firma de autógrafos, clases de ilus­tración, charlas, concursos de trajes entre otras activi­dades.

“Espero que este evento se vuelva algo normal todos los años en el país, ya que estamos cansado de la po­lítica y de esos programas basura que nada aportan a la sociedad. En los comics hay un mundo de fantasía pero también de educa­ción y justicia real y since­ra”, dijo Segundo Reyes es­tudiante de Robótica.

En la actividad el público dominicano podrá encon­trarse cara a cara con Ma­rio Castañeda y René Gar­cía, las voces icónicas de Gokú y Vegeta en Dragon Ball Z, en una experiencia irrepetible que unirá el po­der de los dos Saiyajins más amados del anime.

“Para muchos, escuchar la voz de Gokú o Vegeta es revivir su niñez. Poder te­nerlos juntos en República Dominicana es un sueño hecho realidad”, comentó Oscar Romero, productor general de Comic Con RD.

También Lou Ferrigno, el legendario actor que dio vida al Increíble Hulk en la serie original de los años 70. Ferrigno, símbolo de fuerza y perseverancia, representa esa conexión emocional con una gene­ración que descubrió los superhéroes mucho antes del universo cinematográ­fico moderno, dará entre­vistas y compartirá con lo asistente.

La lista continúa con talen­tos que han marcado histo­ria en el cómic y la música animada: Sam de la Rosa, artista de Marvel Comics y colaborador en títulos em­blemáticos como Spider-Man, Venom y Iron Man; y César Franco, voz oficial de temas inmortales como Digimon y Dragon Ball Z, quien pondrá a cantar a to­da una generación que cre­ció con sus himnos de aper­tura.

La fería continúa este domingo.