Riad (Arabia Saudita), 16/10/2025.- Jannik Sinner (d), de Italia, y Novak Djokovic, de Serbia, posan en la red antes de su partido de semifinales del torneo de tenis Six Kings Slam 2025, en Riad, Arabia Saudita, el 16 de octubre de 2025. Sinner ganó en dos sets. (Tenis, Italia, Arabia Saudita) EFE/EPA/STR

Redacción Deportes.- Tras su contundente eliminación del Six Kings Slam a manos del italiano Jannik Sinner (6-4 y 6-1), el serbio Novak Djokovic afirmó que «siempre vale la pena seguir compitiendo», aunque admitió con franqueza que no es agradable «cuando alguien te da una patada en el trasero», en clara referencia a su abultada derrota.

«Siempre vale la pena el reto. El amor por el juego y la pasión por el tenis están ahí. Perdón por la expresión pero nunca es agradable cuando alguien te da una patada en el trasero así en la pista», reconoció el ganador de veinticuatro Grand Slam.

El balcánico, de 38 años, quinto del ránking ATP, valoró, no obstante, mantener el tipo ante jugadores como Carlos Alcaraz o Sinner.

«Es increíble que todavía pueda jugar a un alto nivel. Estar entre los cinco o diez mejores… es una buena sensación. Estoy dando lo mejor de mí».

Riad (Arabia Saudita), 16/10/2025.- Novak Djokovic de Serbia juega un revés durante su partido de semifinales contra Jannik Sinner de Italia en el torneo de tenis Six Kings Slam 2025 en Riad, Arabia Saudita, el 16 de octubre de 2025. Sinner ganó en dos sets. (Tenis, Italia, Arabia Saudita) EFE/EPA/STR

«Tengo el cuerpo que tengo. Estoy agradecido por todo lo que Dios me ha dado en la vida. Ha sido una experiencia increíble. Ha habido mucho que celebrar», añadió Djokovic.

«Me gustaría que alguien pudiera intercambiar un cuerpo más joven por mí. Solo por un año para poder intentar ganarles. Estaría bien. Bromas aparte, todavía tengo la motivación. Sé que cada vez me cuesta más ganarles a Jannik y Carlos. Voy a seguir retándolos hasta que lo consiga», advirtió el serbio.

Riad (Arabia Saudita), 16/10/2025.- Jannik Sinner, de Italia, ejecuta un revés durante su partido de semifinales contra Novak Djokovic, de Serbia, en el torneo de tenis Six Kings Slam 2025, en Riad, Arabia Saudita, el 16 de octubre de 2025. Sinner ganó en dos sets. (Tenis, Italia, Arabia Saudita) EFE/EPA/STR

«Lamento que no hayan podido ver un partido más largo», dijo el jugador de Belgrado nada más perder.

«Es culpa suya (de Sinner). Le pegaba a la pelota desde todos los ángulos. Solo intentaba aguantar».