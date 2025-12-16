Santo Domingo.- La Junta Central Electoral (JCE) informa que este martes se llevó a cabo la ceremonia de generación de las llaves electrónicas criptográficas de la infraestructura de clave que acreditan a la institución como Autoridad Certificadora de la firma digital de la que dispondrá la ciudadanía, en el marco del proyecto de la nueva cédula de identidad y electoral y la cédula de identidad.

Estuvieron presentes en la ceremonia de la generación de las llaves electrónicas el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo; los miembros titulares Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Samir Rafael Chami Isa, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán y Rafael Armando Vallejo Santelises; el director de Informática, Johnny Rivera; el director de Cedulación, Américo Rodríguez; y el moderador de la autoridad certificadora, Bernardo Flavio Calatayud Lira. La abogada notaria actuante fue Carmen Chevalier, quien verificó y validó en términos legales el proceso.

El presidente de la JCE destacó que el objetivo de esta ceremonia es documentar la creación o nacimiento de la Autoridad Certificadora de la Junta Central Electoral, dentro de un entorno seguro, hablando de hardware y software asociados a las llaves de la Autoridad Certificadora Raíz y la Autoridad Certificadora Operativa, tomando en cuenta que estás llaves son la semilla para la emisión de certificados digitales a la ciudadanía de República Dominicana.

“Es importante recordar que cualquier solución tecnológica de seguridad es tan segura como la normatividad y el entorno en la que nacen, operan y brindan los servicios para los cuales fueron creados”, precisó Jáquez Liranzo.

Asimismo, dijo que el resultado de la ceremonia “son las llaves creadas y que están documentadas a través del atestiguamiento de la persona que tiene fe pública”.

Finalmente, se realizó de manera exitosa la inicialización y autorización del uso de las llaves, que derivó en la generación del certificado digital de la Autoridad Certificadora Raíz de la JCE, que tendrá la competencia de emitir certificados digitales a ciudadanos y ciudadanas que así lo deseen.

Cada uno de los pasos, 25 en total, fluyeron de manera exitosa para culminar con la generación de las llaves electrónicas criptográficas.

Tras concluir, el director de Cedulación, Américo Rodríguez, calificó el proceso como algo histórico, aprovechando el espacio para felicitar a los moderadores y al equipo de trabajo que dedicó largas horas para que esto fuera posible.