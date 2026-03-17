Nuevas reglas en Estados Unidos por peligro de las “perlas de agua” en niños

El pasado fin de semana entraron en vigor en Estados Unidos nuevas regulaciones federales sobre un juguete muy popular: las “perlas de agua”. Según las autoridades, este producto puede representar un serio peligro para los niños.

Estas medidas fueron establecidas por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) con el objetivo de proteger a los menores. En Estados Unidos viven decenas de miles de niños de origen dominicano y de otras comunidades, por lo que el tema preocupa a muchas familias.

Las nuevas reglas buscan limitar el tamaño que pueden alcanzar estas perlas al expandirse, para evitar que se vuelvan peligrosas si un niño las ingiere. Y es que, aunque son coloridas, suaves y muy llamativas al tacto, pueden convertirse en un riesgo grave.

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Cuando se tragan, las perlas de agua también conocidas como bolas de hidrogel o gel decorativo pueden causar asfixia u otras lesiones internas.

De hecho, entre 2017 y 2022 se registraron casi 6,300 casos de lesiones relacionadas con la ingestión de estas bolitas en salas de emergencia en Estados Unidos. Además, en 2023 se reportó la muerte de una bebé de 10 meses por esta causa.

Las regulaciones también incluyen límites sobre la presencia de posibles sustancias cancerígenas en estos productos. A partir de ahora, deberán llevar etiquetas de advertencia visibles para alertar a los consumidores.

Las autoridades recomiendan mantener estas perlas fuera del alcance de los niños pequeños y guardarlas en recipientes seguros, ya que los niños tienden a explorar el mundo llevándose objetos a la boca.

También insisten en que los menores no deben jugar con ellas sin supervisión, y que siempre se revise el área después de usarlas para asegurarse de que no quede ninguna perla suelta.

Actualmente, estos productos se pueden comprar fácilmente en tiendas y plataformas en línea como Amazon o Facebook Marketplace. Se utilizan para decoración, jardinería o actividades sensoriales, y necesitan hidratarse durante varias horas antes de alcanzar su tamaño final. Vienen en distintos colores y tamaños, lo que los hace aún más atractivos para los niños.