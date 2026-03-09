Diez provincias bajo alerta: vaguada traerá lluvias intensas

SANTO DOMINGO.- Diez provincias, incluyendo Santo Domingo, permanecen hoy bajo alerta meteorológica debido a la influencia de una vaguada, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Las provincias en alerta amarilla son San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito Nacional, mientras que en alerta verde están María Trinidad Sánchez, San José de Ocoa, Duarte, Monseñor Nouel, La Vega, Samaná, Monte Plata, Sánchez Ramírez.

La institución señaló que se esperan lluvias con tormentas eléctricas, posibles granizadas aisladas y ráfagas de viento en diferentes comunidades y municipios del Santo Domingo, María Trinidad Sánchez y San Cristóbal.

También San José de Ocoa, Duarte, Monseñor Nouel, La Vega, Samaná, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Santiago, San Juan y Elías Piña.

El Indomet, explicó que debido a esa situación, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

En cuanto a las temperaturas, la entidad precisó que las mínimas estarán entre 20 y 22 °C, y máximas entre 29 y 31 °C.

Mañana

Para mañana martes, la entidad de pronóstico meteorológico indicó que desde tempranas horas se pronostican chubascos dispersos hacia distintas localidades de la costa atlántica, provocados por el viento moderado del este.

Entretanto, en la tarde, la presencia de la vaguada en varios niveles de la troposfera permitirá el desarrollo de nubes significativas generadoras de aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas, posibles granizadas aisladas) y ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche.

Esto ocurrirá en diferentes municipios y comunidades del Gran Santo Domingo, Monte Plata, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, La Vega, Santiago, Azua, San Juan y Elías Piña.

Miércoles

Indomet pronostica que la vaguada se mantendrá incidiendo sobre el país y que, en horas de la tarde, se esperan aguaceros localmente moderados con posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas provincias de las regiones sureste (incluyendo el Gran Santo Domingo), noreste, la cordillera Central y el suroeste.

Detalló que las precipitaciones más intensas y frecuentes de este periodo están previstas a ocurrir durante el miércoles.

El Instituto Dominicano de Meteorología recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a vientos fuertes y olas anormales en algunos sectores de las costas atlántica y caribeña.