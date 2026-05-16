Nueve testigos incriminan a Wander Franco en nuevo juicio por abuso a menor

Nueve testigos presentados por el Ministerio Público incriminaron ayer al pelotero de Grandes Ligas Wander Franco durante el nuevo juicio de fondo que se le sigue en Puerto Plata por presunto abuso psicológico y sexual contra una adolescente.

La audiencia continúa con nuevos testimonios y seguirá los días 20, 21 y 22 de mayo, conforme al calendario fijado por el Tribunal Colegiado Ad Hoc del Distrito Judicial de Puerto Plata.

Según el Ministerio Público, las pruebas presentadas contra Franco y la madre de la adolescente fortalecen la acusación de abuso sexual infantil, explotación económica y lavado de activos.

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Testigos y evidencias

Durante la apertura del juicio, los fiscales presentaron más de un centenar de evidencias, incluyendo 66 pruebas documentales, 19 periciales, 17 audiovisuales, 14 materiales y una ilustrativa, con las que buscan que el pelotero sea condenado a cinco años de prisión efectiva.

Franco Aybar había sido condenado el pasado año a dos años de prisión suspendida tras ser hallado culpable de violar disposiciones de la Ley 136-03 sobre abuso psicológico y sexual contra menores de edad.

En este nuevo proceso también es juzgada la madre de la adolescente, quien había sido condenada en primera instancia a 10 años de prisión por explotación sexual comercial y lavado de activos.

Los fiscales Claudio Alberto Cordero Jiménez y José Martínez Montán sostuvieron que la reproducción íntegra de las pruebas permitirá demostrar nuevamente la responsabilidad penal de los imputados.

Entre las evidencias presentadas figura la ocupación de RD$800 mil y US$68,500 durante allanamientos realizados en la residencia de la madre de la adolescente. De acuerdo con el órgano acusador, el dinero estaba oculto dentro de un cuadro y debajo de una cama, y habría sido entregado por el pelotero como parte de las actividades ilícitas investigadas.

El Ministerio Público afirmó que los testimonios de oficiales, fiscales y peritos reforzarán la acusación en las próximas audiencias.

El proceso es conocido por los jueces José Ramón Núñez, Jenny Amarilis Martínez y Praire Ruiz, luego de que la Corte de Apelación de Puerto Plata ordenara un nuevo juicio en diciembre pasado.

En la sentencia de primer grado, Franco Aybar fue condenado por violar el artículo 396, literales b y c, de la Ley 136-03, mientras que la madre de la menor recibió una condena de 10 años de prisión y el decomiso de bienes, incluyendo un solar, un vehículo, depósitos bancarios y dinero ocupado durante los allanamientos.

Los fiscales insistieron en que la nueva valoración de las pruebas permitirá establecer otra vez la gravedad de los hechos y obtener una sentencia acorde con los delitos atribuidos a los acusados.