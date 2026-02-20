Nuevo arancel global de Trump exceptúa productos estratégicos y esenciales

Washington.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la aplicación de un arancel global del 10 % a las importaciones provenientes de todos los países, medida que entrará en vigor el próximo 24 de febrero y que contempla excepciones para productos considerados estratégicos y esenciales.

La decisión se sustenta en la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, según informó la Casa Blanca en un comunicado oficial.

Productos excluidos del gravamen

El nuevo arancel no afectará a minerales críticos, metales utilizados en moneda y productos energéticos, considerados claves para la seguridad económica estadounidense.

Asimismo, permanecerán fuera del gravamen los productos ganaderos y agrícolas que ya habían sido exceptuados en aranceles anteriores tras presiones de empresarios y consumidores.

También quedarán al margen:

Bienes de Canadá y México amparados bajo el T-MEC

amparados bajo el Textiles provenientes de Centroamérica

Libros, donaciones y equipaje acompañado

La Casa Blanca indicó que estas exclusiones buscan proteger la economía interna y enfocar la medida en los desequilibrios de pagos internacionales.

Diferencias con aranceles anteriores

De acuerdo con la administración estadounidense, la sección 122 permite imponer recargos para abordar desequilibrios graves en la balanza de pagos, sin necesidad de aprobación del Congreso para cada caso específico.

Esto marca una diferencia frente a aranceles previos que enfrentaron obstáculos legales por exceder la autoridad ejecutiva o no estar vinculados directamente a problemas de pagos internacionales.

Cabe recordar que los aranceles globales anteriores fueron anulados por el Tribunal Supremo, afectando la tarifa base del 10 % y los llamados gravámenes “recíprocos”, así como los aranceles adicionales del 25 % a México y Canadá, aplicados para presionar en la lucha contra el tráfico de drogas como el fentanilo.

Aumentos adicionales y tensiones comerciales

Dentro de su nueva política comercial, Trump también elevó hasta un 50 % los aranceles a Brasil e India, en represalia por el enjuiciamiento del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y por la compra de crudo ruso, respectivamente.

El mandatario ha defendido la medida como parte de su estrategia para reequilibrar las relaciones comerciales y relocalizar la producción en Estados Unidos, asegurando que incentivará empleos mejor remunerados.

Reacciones internacionales

Tras el anuncio, Brasil celebró el fortalecimiento de sus relaciones comerciales con otros socios estratégicos, mientras que México optó por una postura de prudencia y diálogo ante la nueva medida.

Por su parte, la Unión Europea instó a reducir los aranceles y evitar una escalada de tensiones que pueda afectar el comercio global y la estabilidad económica internacional.