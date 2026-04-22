Trump denuncia «elección amañada» en Virginia (aunque admite que no entendió el referéndum)

El presidente Donald Trump simula apuntar con un rifle de francotirador mientras habla con periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca, el lunes 6 de abril de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Washington-. El presidente de EE. UU., Donald Trump, denunció que el referéndum realizado el martes en el estado de Virginia para decidir una modificación constitucional sobre la redistribución de distritos del Congreso, que tuvo un resultado a favor de los demócratas, habría sido fraudulento.

«¡Anoche tuvo lugar una elección amañada en la Gran Mancomunidad de Virginia! Durante todo el día los republicanos iban ganando, el ambiente era increíble, hasta el último momento, cuando, por supuesto, se produjo una entrega masiva de ‘votos por correo’. ¿Dónde he oído eso antes? ¡Y los demócratas lograron otra victoria fraudulenta!», escribió el mandatario en su red Truth Social.

El inquilino de la Casa Blanca señaló que «el lenguaje sobre el referéndum era deliberadamente ininteligible y engañoso».

«Como todo el mundo sabe, soy una persona extraordinariamente brillante, y ni siquiera yo tenía ni idea de qué demonios hablaban en el referéndum, ¡y ellos tampoco!», agregó al respecto. Ante ello, manifestó: «Veamos si los tribunales arreglan esta tragedia de la ‘Justicia’».

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El referéndum

En concreto, con el plebiscito, los votantes de Virginia aprobaron un plan que permite un rediseño de un nuevo mapa electoral que podría otorgar cuatro escaños adicionales a los demócratas en la Cámara de Representantes.

Según las proyecciones de NBC News, la opción del ‘Sí’ resultó ganadora con al menos el 51,5 % de los votos, contra el 48,5 % del ‘No’.

Con esos resultados, el mapa propuesto daría a los demócratas la oportunidad de ganar 10 de los 11 distritos congresionales de Virginia, un cambio drástico respecto a la actual división de 6-5 en la delegación de la Cámara de Virginia.

Contexto electoral

Todo esto ocurre previo a los comicios de medio mandato en EE. UU., que tendrán lugar el próximo 3 de noviembre y en los que se elegirán a los 435 integrantes de la Cámara de Representantes, además de renovarse un tercio del Senado.

De cara a las elecciones, este tipo de acciones también se han llevado a cabo en otros estados y por parte de ambos partidos mayoritarios de EE. UU.

Además de Virginia, de acuerdo con el mencionado medio, seis entidades —Texas, Carolina del Norte, Misuri, Ohio, Utah y California— aprobaron nuevos mapas en el último año, otorgando a los republicanos hasta nueve nuevos escaños y a los demócratas hasta seis nuevas bancas.