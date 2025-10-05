Nuevo Infotep en Jarabacoa eleva de 8 a 62 los centros en solo cinco años

Jarabacoa, La Vega.– El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, encabezó este sábado la inauguración del nuevo Centro Tecnológico Mario Nelson Galán Durán del INFOTEP, en el municipio de Jarabacoa, donde destacó que el Gobierno del presidente Luis Abinader ha multiplicado por ocho la cantidad de centros del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), pasando de 8 a 62 planteles en todo el país en apenas cinco años.

Paliza explicó que este crecimiento responde a una política de Estado enfocada en fortalecer la educación técnica y abrir oportunidades de desarrollo para la juventud dominicana.

“Cada uno de los centros que ha creado el INFOTEP está destinado a formar a las futuras generaciones y a preparar hombres y mujeres que puedan contribuir al desarrollo de la República Dominicana”, expresó el ministro.

El nuevo centro, ubicado en una zona estratégica de Jarabacoa, cuenta con modernas instalaciones que incluyen talleres de electricidad e informática, dos aulas académicas, oficinas administrativas, un área destinada a servicios tecnológicos (TIC) y una cocina, con el objetivo de garantizar un entorno integral para la enseñanza y la práctica.

Puedes leer: Abinader: “República Dominicana es hoy el mejor lugar de Latinoamérica para invertir”

“Este centro que hoy inauguramos es una herramienta fundamental para entregar a cada ciudadano las oportunidades necesarias para hacer de Jarabacoa un lugar que trascienda más allá”, subrayó Paliza.

De su lado, el director general del INFOTEP, Rafael Santos Badía, explicó que esta apertura forma parte de una primera etapa y que se contempla una futura ampliación para diversificar la oferta académica y beneficiar a más jóvenes de la región.

Con la puesta en marcha del nuevo plantel, el Gobierno reafirma su compromiso de acercar la formación técnico-profesional a todos los municipios y provincias, promoviendo así el desarrollo local y la empleabilidad en cada rincón del país.