Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader entregó este sábado el nuevo Polideportivo Isabelita, Prof. Virgilio Frías, en Santo Domingo Este, dando respuesta a una espera de más de 40 años por parte de la comunidad, con una obra destinada a fortalecer el deporte comunitario y ofrecer espacios dignos para el desarrollo de niños, jóvenes y atletas de la zona.

El recinto deportivo cuenta con graderías rehabilitadas, iluminación de alta eficiencia, áreas más seguras para los usuarios y adecuaciones que permitirán su uso para actividades culturales y recreativas.

En el acto, el director de la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial, Ángel de la Cruz, destacó la profunda transformación urbana, deportiva y social que vive el sector La Isabelita gracias a las inversiones impulsadas por el presidente Abinader.

De la Cruz recordó que, al inicio del proceso, el área donde hoy se levanta la moderna infraestructura estaba ocupada por chatarras, gallos de pelea, basura y una cancha deteriorada, Además, señaló que, siguiendo instrucciones del mandatario y trabajando junto a los comunitarios y autoridades locales, cada obstáculo fue superado hasta convertir el espacio en “una obra que reivindica 40 años de lucha de la comunidad”.

El funcionario subrayó que la obra forma parte de una estrategia nacional de inversiones horizontales y transformadoras, que incluye grandes proyectos como avenidas, teleféricos, monorriel, ampliación del Metro, ciudades hospitalarias, universidades, desarrollo turístico y múltiples iniciativas sociales.

También, destacó la construcción del Estadio de béisbol al lado del club y la recuperación integral del Parque del Este, además de la puesta en marcha de trece nuevas instalaciones deportivas anunciadas esta misma semana por el Ministerio de Deportes.

Asimismo, anunció que están en curso nuevos proyectos como la reconstrucción del Club Los Mina, el bajo techo del Club Ramón Matías Mella y la licitación del Club Villa Faro, una demanda de más de 60 años que incluirá la intervención total de su entorno.

De su lado, el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, resaltó la inversión “histórica y sin precedentes” realizada por el presidente Abinader en favor del deporte y las obras comunitarias de Santo Domingo Este y subrayó que la inauguración del techado forma parte de un plan mayor que incluye el inicio reciente de otros 11 techados deportivos, con una inversión que supera los RD$350 millones, solo en Santo Domingo Este y solo en los últimos días.

“Creo que ningún presidente de la historia había invertido tanto, al mismo tiempo y en una misma dirección, para el deporte de nuestro municipio”, afirmó.

En tanto, el presidente del Club Prof. Virgilio Frías, Julio Ramírez, destacó de manera enfática el respaldo constante del presidente Abinader al desarrollo del deporte comunitario y a las obras sociales en beneficio de la zona.

«Presidente Abinader, usted es un hombre digno de trabajo y digno del deporte” y agregó que en cada intervención pública y en cada ejecución presupuestaria demuestra su compromiso con el sector. “usted es un presidente real”, afirmó.

El dirigente comunitario valoró que el jefe de Estado escucha y atiende las necesidades de los barrios, asegurando que es el presidente que necesitaba la República Dominicana. Recordó obras recientes ejecutadas en la zona, como la construcción de un play, la entrega de titulaciones y la respuesta a solicitudes de liceos y otras infraestructuras.

Durante el evento, jóvenes del club también ofrecieron palabras de agradecimiento al presidente Abinader por su apoyo y por hacer posible la renovación del polideportivo, considerado un espacio clave para el desarrollo deportivo y social de los niños y adolescentes del sector.