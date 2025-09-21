Santo Domingo. – El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), en coordinación con la University Corporation for Atmospheric Research (UCAR) y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), desarrolla un innovador proyecto de estaciones meteorológicas automáticas de bajo costo para fortalecer los sistemas de alerta temprana en el país.

La iniciativa, denominada “3D-PAWS” (3D-Printed Automatic Weather Stations), se basa en la fabricación de equipos con tecnología de impresión 3D, con una inversión estimada en 250,000 dólares. Su objetivo es ampliar de manera sostenible y accesible la red de monitoreo hidrometeorológico de la República Dominicana.

La directora del Indomet, Gloria Ceballos, explicó que el proyecto avanza en su tercera fase con la colaboración directa de especialistas de la UCAR, quienes aportaron materiales, impresoras 3D y acompañan al equipo técnico local en el proceso de instalación de estaciones en distintas provincias.

“Los especialistas han provisto al Indomet de materiales y equipos, incluyendo las impresoras 3D, y estarán viajando al interior del país para instalar las estaciones junto a nuestro equipo técnico, previamente capacitado para estas labores”, precisó.

La intervención se concentra en la cuenca del río Yaque del Norte, la más importante del país por su extensión y relevancia social, económica y ambiental, que abarca las provincias Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, Monte Cristi y Dajabón.

El proyecto contempla instalar cinco Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMA), cuatro pluviómetros, dos medidores de caudal, un medidor de marea y estaciones de suelo con sensores de temperatura y humedad a distintas profundidades. Estos equipos aportarán datos más precisos sobre el clima, los suelos y los cuerpos de agua, reforzando la capacidad de vigilancia y respuesta ante fenómenos extremos.

“Como servicio meteorológico consideramos que el impacto de este proyecto es trascendental para el país. Estas estaciones nos permitirán ampliar, a bajo costo, nuestra red de monitoreo, especialmente en zonas con diversos microclimas”, destacó Ceballos.

De su lado, el subdirector del Centro Nacional de Huracanes, Jamie Rhome, valoró la alianza y su efecto en la preparación ante desastres: “Estamos encantados de asociarnos con el Indomet para instalar sensores meteorológicos en tiempo real. No solo estamos desplegando tecnología; construimos preparación ante desastres”.

Rhome subrayó que los datos obtenidos permitirán mejorar la predicción de fenómenos meteorológicos peligrosos, robustecer los sistemas de alerta temprana y contribuir a salvar vidas y proteger medios de subsistencia.

Este esfuerzo conjunto entre Indomet, UCAR y el NHC representa un avance significativo para la gestión climática de la República Dominicana y fortalece los objetivos nacionales en materia de reducción de riesgos de desastres.