Indomet pronostica lluvias en varias provincias

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que los aguaceros continuarán en las próximas 48 horas sobre las provincias El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Monte Plata, Juan Sánchez Ramírez y María Trinidad Sánchez.

Además, Hermanas Mirabal, Espaillat, Duarte, Dajabón, Monte Cristi, Valverde, Puerto Plata, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago de los Caballeros, San Juan, Elías Piña e Independencia.

Asimismo, Indomet informó que se mantiene vigilando una onda tropical ubicada en el este de las Antillas Menores, la cual presenta potencial de 40% para convertirse en depresión en los próximos días.

Meteorología informó que dicho sistema pasaría al norte de República Dominicana.

Mientras que el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) mantiene ocho provincias en alerta, debido al pronóstico de aumento de la nubosidad sobre suelo dominicano, fruto de la presencia de una vaguada.

Las provincias en «alerta verde» son Dajabón, La Vega, Santiago Rodríguez, y Monseñor Nouel, en el norte, más Elías Piña, Azua, San José de Ocoa y Pedernales, en el sur.