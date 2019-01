SAN FRANCISCO DE MACORíS. El obispo de la diócesis con sede en esta ciudad afirmó el sábado que dirigentes políticos que entran al Estado sin nada hoy exhiben grandes fortunas sin poder justificarlas.

Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo dijo que todo parece indicar que en el aspecto político la corrupción está legalizada antes de que los funcionarios tomen posesión de los cargos electivos, en función de lo que invierten para ser elegidos y los bajos sueldos que devengan en los puestos.

“Por eso nos admira muchísimo que hoy algunos hermanitos han tenido la gran destreza y habilidad para multiplicar los peces; que entraron sin nada al Estado y hoy exhiben grandes fortunas sin justificación porque son muy inteligentes y han sabido ejercer el arte de la patraña y el engaño”, manifestó.

La autoridad católica se pronunció en esos términos ayer al pronunciar la homilía del tedeum oficiado en honor a Duarte, en ocasión del aniversario 206 del nacimiento de lpatricio, acto que tuvo como escenario la Catedral Santa Ana.

El obispo francomacorisano llamó a la clase política a que imite al patricio Juan Pablo Duarte, fundamentalmente en la pulcritud y los ejemplos morales que enseñó a los dominicanos.

Mejía Vallejo señaló que muchos políticos no tienen vocación para servirle al país como lo hizo Duarte, ya sea porque no tengan preparación para desempeñar esos puestos, o porque no piensan en el bien común.

El prelado sostuvo que el fundador de la nacionalidad dominicana vivió y murió convencido de que la política estaba orientada a buscar el bien de los demás, por lo que conviene devolverle a ese accionar el espíritu de Duarte.

Ante cientos de personas que se congregaron en el templo católico, encabezadas por ministros gubernamentales y otros funcionarios, Mejía Vallejo indicó que a la patria se debe servir con amor al mejoramiento de la sociedad, sin improvisación.

En la eucaristía, que también contó con la presencia del obispo emérito de aquí, monseñor Jesús María de Jesús Moya, el ministro de Educación, Andrés Navarro, ostentó la representación del presidente Danilo Medina.

Otros ministros presentes fueron el de Defensa, teniente general Rubén Paulino Sem y el de Cultura, Eduardo Selman. Por igual, el director general de la Policía Nacional, mayor general Ney Aldrin Bautista, y el senador por esta provincia, Amílcar Romero.

Además, el alcalde Antonio Díaz; Juan Daniel Balcácer, director de Efemérides Patrias, y el gobernador provincial, Juan Antigua Javier, entre otros.

Los ministros de Educación, Navarro y de Defensa, teniente general Paulino Sem, encabezaron en representación del presidente Danilo Medina los actos oficiales aquí, al conmemorarse el 206 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte que iniciaron con el izamiento a la bandera acompañado de cuatro pelotones militares y de la Policía Nacional, ofrenda floral, tedeum y un desfile cívico-militar.

Previo a la ofrenda floral en el parque Duarte, en sendos discursos ofrecidos por el gobernador provincial, Juan Antigua Javier y el alcalde municipal, Antonio Díaz Paulino (Alex), llamaron a fortalecer el legado del Padre de la Patria.

Antigua Javier llamó a estar pendientes a cualquier ”atrevimiento” ajeno a la República Dominicana que mancille la soberanía nacional, por lo que exhortó a defenderla.

El representante del Poder Ejecutivo, citando a Duarte dijo “estamos convencidos de que entre dominicanos y haitianos no hay fusión posible, somos y seremos dos pueblos diferentes”.

Asimismo, el alcalde Díaz Paulino apeló a que la agenda nacional sea de prioridades, no de mezquindades, de entrega por la Patria, no por egoísmo y pequeñeces. Recomendó trabajar en una agenda común para unificar criterios y convicciones en favor del país.

Luego en la catedral Santa Ana, monseñor Mejía Vallejo, acompañado del obispo emérito de allí, monseñor Jesús María de Jesús Moya, presidió un tedeum en el que criticó que muchos políticos no tienen vocación para servirle al país, como lo hizo el fundador de la nación dominicana.

Los actos culminaron con un desfile cívico militar que inició a las 9:45 de la mañana, que estuvo encabezado por el teniente general Rubén Paulino Sem, ministro de Defensa, acompañado del ministro de Cultura, Eduardo Selman, el presidente de la Comisión de Efemérides Patrias, Juan Daniel Balcácer y la autoridades civiles y militares de la provincia.

Por la avenida 27 de Febrero de San Francisco de Macoris desfilaron miembros de los cuerpos élites de la Armada, Ejército, Fuerza Aérea de la República y Policía Nacional.

También los aviones Super Tucanos participaron del evento al sobrevolar dicha avenida, que estuvo repleta de ciudadanos desde tempranas horas.

Alrededor de las 10:45 concluyó la actividad, luego que desfilaran estudiantes, profesores de los distintos liceos, colegios, escuelas e instituciones publicas y privadas de la provincia, así como una delegación de los recintos de la UASD y Católica Nordestana (UCNE).

