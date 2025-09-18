El ministro Joel Santos junto a representantes del Gobierno de EE. UU. durante el encuentro, realizado en el Ministerio de Energía y Minas.

SANTO DOMINGO.– Una delegación del Gobierno de los Estados Unidos valoró el rigor técnico y los avances alcanzados por el Ministerio de Energía y Minas en el proceso de exploración de tierras raras en Pedernales, destacando la capacidad consolidada del país para desarrollar este proyecto estratégico.

Albert DeGarmo, gerente del Programa de Gobernanza de Energía y Minerales de la Oficina de Cadenas de Suministro de Energía del Departamento de Estado, encabezó la visita a la Reserva Fiscal Ávila junto a funcionarios y técnicos estadounidenses.

Allí resaltó la calidad de las presentaciones y del recorrido realizado, lo que, según afirmó, permitió a la delegación comprender con mayor profundidad el nivel de compromiso y los avances técnicos alcanzados en las exploraciones de tierras raras.

“Queremos agradecer al ministro Joel Santos por la oportunidad de conocer de primera mano este proyecto. Hemos constatado el esfuerzo y la seriedad con la que se está trabajando en el país”, expresó DeGarmo.

De su lado, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, explicó que el presidente Luis Abinader ha dispuesto los recursos necesarios para garantizar que el cronograma avance según lo establecido. Resaltó que este año se busca determinar los recursos disponibles y, en un plazo de doce meses, contar con los estudios suficientes para declarar una reserva a finales de 2026.

Puedes leer: Anuncian posible hallazgo de itrio en Pedernales

“El proyecto cumple con rigurosidad los protocolos ambientales y sociales. La República Dominicana tiene un espíritu colaborativo y flexible que ha sido clave para avanzar con rapidez en esta exploración”, afirmó Santos, al tiempo que reiteró el interés del país en fortalecer la cooperación con el Gobierno de los Estados Unidos.

Asimismo, señaló que el objetivo es garantizar productos y análisis de calidad, así como mantener la transparencia del proceso. “Estamos interesados en aumentar la cooperación y en recibir cualquier apoyo que nos permita alcanzar nuestras metas de manera oportuna y coordinada”, enfatizó.

Puedes leer: Marileidy tras la carrera más rápida de su vida: “No descansaré hasta lograr mi objetivo”

Durante el encuentro, los funcionarios estadounidenses también abordaron aspectos metodológicos y las etapas posteriores al procesamiento de minerales.

En la reunión participaron además el viceministro de Minas, Miguel Díaz; el viceministro de Proyectos Especiales del Ministerio de la Presidencia, Roger Pujols; Ariel Jahner, jefa de la Unidad Económica de la Embajada de EE.UU. en Santo Domingo, y Douglas H. Oliver, consultor de exploración minera.