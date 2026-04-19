Arrestan a ocho motoconchistas por muerte de chofer tras conflicto de tránsito en Santiago

Santiago de los Caballeros.– La Policía Nacional informó el arresto de ocho motoconchistas, incluido el presunto autor de la herida de arma blanca que causó la muerte de David Carlos Abreu Quesada, quien laboraba como chofer de un camión recolector de desechos sólidos del Ayuntamiento de Santiago.

El incidente, que quedó captado en video y ha sido ampliamente difundido en redes sociales y medios de comunicación, se originó tras un hecho de tránsito ocurrido la tarde de ayer.

De acuerdo con el informe preliminar, el vehículo pesado conducido por la víctima habría impactado una motocicleta, lo que desencadenó un conflicto que rápidamente escaló hasta convertirse en una persecución.

Las investigaciones indican que Abreu Quesada fue interceptado por varios motociclistas, quienes lo agredieron físicamente. Durante el ataque, sufrió una herida punzocortante en el muslo derecho, presuntamente provocada por uno de los detenidos.

En medio de la agresión, la víctima logró desplazarse hasta las instalaciones del Palacio de Justicia de Santiago, donde fue auxiliado por agentes de seguridad.

Posteriormente, fue atendido por unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y trasladado a un centro de salud, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

Durante el operativo, las autoridades capturaron a los ocho implicados y ocuparon una motocicleta vinculada al hecho, así como el arma blanca utilizada en la agresión.

Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público, mientras la Policía Nacional continúa ampliando las investigaciones para determinar el grado de responsabilidad individual de cada involucrado en este hecho que ha conmocionado a la comunidad.