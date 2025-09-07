Redacción Deportes.- El japonés Shohei Ohtani bateó dos cuadrangulares este domingo en el triunfo de los Dodgers ante los Orioles, llegó a 48 en la temporada de las Grandes Ligas e igualó un récord de su equipo al conectar 12 jonrones como primer bate, marca que estableció su compañero y ahora segundo en el ‘line-up’, Mookie Betts. Los Dodgers ganaron 5-2 en el Orioles Park.

Los dos ‘bambinazos’ de Ohtani se los conectó a su compatriota Tomoyuki Sugano y con ellos llegó a 23 partidos de múltiples jonrones en su carrera.

El primero lo llevó a compartir el tercer lugar en la historia de la MLB como el pelotero con la mayor cantidad de jonrones al empezar un compromiso en una temporada, a tres del récord de Kyle Schwarber el año pasado, según datos de MLB.com.

El dominicano Alfonso Soriano es segundo con 13 vuelacercas en el 2003.

En el partido ante los Orioles, Betts bateó un jonrón y remolcó dos carreras, el venezolano Miguel Rojas anotó una y Clayton Kershaw tiró 5.2 capítulos de dos anotaciones y ocho ponches, para llevarse la victoria por los Dodgers.

Puedes leer: Juan Soto conecta su jonrón 38 en dramático turno ante Cincinnati

BRAVOS 2-18 MARINEROS

El venezolano Eugenio Suárez disparó dos cuadrangulares y remolcó tres carreras, mientras que Cal Raleigh y el dominicano Jorge Polanco también pegaron jonrones y empujaron tres en la victoria de los Marineros sobre los Bravos.

El cubano Randy Arozarena y el dominicano Julio Rodríguez produjeron tres carreras y el quisqueyano Luis Castillo lanzó seis episodios de una carrera y seis ponches para llevarse el triunfo por los Marineros.

MARLINS 5-4 FILIS

El dominicano Otto López bateó dos jonrones y produjo cuatro carreras y el venezolano Máximo Acosta empujó una para que los Marlins derrotaran a los Filis. El dominicano Ronny Henríquez completó 1.1 episodios en blanco, con dos ponches, y ganó el juego por los Marlins. El mexicano Taijuan Walker permitió cuatro anotaciones en seis entradas y perdió el juego por los Filis.

ROJOS 3-2 METS

El dominicano Noelvi Marte anotó dos carreras y su compatriota Elly de la Cruz anotó e impulsó una para que los Rojos vencieran a los Mets. Hunter Greene ponchó a 12 bateadores en siete entradas de una carrera para acreditarse la victoria. El dominicano Juan Soto y Brett Baty batearon jonrones por los Mets.

YANQUIS 4-3 AZULEJOS

Ben Rice pegó un jonrón de tres carreras y Cody Bellinger anotó y empujó una para que los Yanquis se acercaran a dos juegos de los Azulejos en la lucha por la primera posición en el Este de la Liga Americana. El dominicano Vladimir Guerrero Jr. impulsó una anotación y el mexicano Alejandro Kirk anotó una vuelta por los Azulejos.