El dominicano Juan Soto volvió a ser protagonista con el bate al conectar este domingo su jonrón número 38 de la temporada durante el encuentro entre los Mets de Nueva York y los Rojos de Cincinnati, en el Great American Ball Park.

El batazo se produjo en un momento clave del partido: parte alta de la novena entrada, con un out en la pizarra y cuenta de 2 bolas y un strike, cuando los Rojos dominaban el marcador 3-1. El lanzador Tony Santillán, de Cincinnati, intentó sorprender a Soto con una recta de 96 millas por hora, pero el dominicano castigó el envío.

Con este cuadrangular, Juan Soto llegó a 239 en su carrera en Grandes Ligas, afianzando su condición de uno de los bateadores más consistentes de la temporada, mientras sigue siendo la bujía ofensiva de los Mets.

Poder dominicano en las Mayores

El estacazo de Soto se suma a una campaña histórica para los bateadores dominicanos en las Grandes Ligas. En lo que va de 2025, 52 peloteros de República Dominicana han conectado al menos un jonrón, combinándose para un total de 701 cuadrangulares.

El bambinazo número 38 de Soto no solo acercó a los Mets en el marcador, sino que también reforzó el dominio de los dominicanos como potencia de poder en las Grandes Ligas.

A pesar del batazo de Soto que puso drama en la recta final, los Mets no pudieron completar la remontada y el partido concluyó con marcador de 3-2 a favor de los Rojos de Cincinnati.