Punta Cana, La Altagracia.– La Organización Internacional del trabajo (OIT), inicio aquí la 20.ª Reunión Regional Americana (RRA 2025) donde se discirán temás como la creación de empleos, la transición de la informalidad a la formalidad y los derechos laborales son algunos de los temas “cruciales” que se debatirán en de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que inició este miércoles en el país.

La apertura del cónclave estuvo encabezada por el presidente Luis Abinader junto con el director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo.

Parte de los asistentes a la 20.ª Reunión Regional Americana de la OIT donde se discutirá el empleo y derechos laborales./Foto Alexis Álvarez

El evento, que reúne a ministros y altos representantes de 24 países de la región, también abordará hasta el viernes la formación técnico-profesional y el desarrollo sostenible.

Entre los representantes gubernamentales confirmados destacan los ministros Luiz Marinho, de Brasil; Antonio Sanguineo Páez, de Colombia; Andrés Romero Rodríguez, de Costa Rica; Miriam Catarina Roquel Chávez, de Guatemala, y Jackeline del Carmen Muñoz de Cedeño, de Panamá.

Asimismo, participan Juan Castillo, de Uruguay; Germán Eduardo Piñate Rodríguez, de Venezuela; Pia Glover-Roll, de Las Bahamas; Florencio Marín Jr., de Belice; Colin Jordan, de Barbados, y la viceministra Sandra Hassam, de Canadá, entre otros funcionarios.

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo dominicano, también se espera la participación de líderes sindicales y empresariales en esta reunión, que tiene a la República Dominicana.

Uno de los objetivos de la actividad es aunar esfuerzos en favor del trabajo decente en la región, según destacó la OIT.