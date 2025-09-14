Santo Domingo. – El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, aseguró este domingo que la Fuerza del Pueblo (FP) está lista para asumir el gobierno de la República Dominicana a partir del 2028, luego de un crecimiento sostenido desde su fundación en 2019 hasta convertirse en una de las principales fuerzas políticas del país.

En el marco de las elecciones internas celebradas en la Casa Nacional de la organización, donde se escogieron nuevas autoridades de la Dirección Política, Omar Fernández afirmó que el proceso refleja la madurez y fortaleza alcanzada por el partido en apenas cinco años de existencia.

“El proceso que vivimos hoy es una clara demostración de madurez, organización y capacidad para asumir el gobierno del país”, expresó.

El joven legislador subrayó que el ascenso de la FP responde a una estrategia consolidada y a un compromiso con el relevo generacional.

“La Fuerza del Pueblo hace rato que está lista y viene basando estrategias. Me parece que este ejercicio que celebramos hoy va a permitir que, aun con mayor ahínco, con más compromiso y con mayor certeza, podamos establecer las estrategias que nos harán ganadores”, puntualizó.

Desde la dirigencia se resaltó que estas elecciones internas constituyen un verdadero ejercicio democrático, que fortalece la institucionalidad, la participación política y la renovación de sus estructuras con miras a la gran meta del 2028.