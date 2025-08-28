se espera que la Fuerza del Pueblo salga más organizada, cohesionada y orientada estratégicamente para consolidarse como una de las principales fuerzas políticas del país, con una mirada puesta en la presidencia en 2028.

Santo Domingo. – El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, minimizó este jueves las diferencias surgidas entre la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), tras denuncias de supuesto reclutamiento de militantes, y aseguró que estos roces no ponen en riesgo una eventual alianza opositora de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

Fernández destacó que el propósito común de la oposición es presentar una alternativa al actual partido de gobierno, el PRM. “Eso no es posible porque compartimos un mismo contrincante, que es el oficialismo. Y todos los opositores estamos trabajando en la misma dirección”, afirmó.

El legislador reiteró su gratitud hacia el PLD, recordando que en 2024 resultó electo senador gracias a una alianza en la que ese partido jugó un papel determinante. “Por el PLD lo único que siento es agradecimiento. Soy su senador y del PRD también… recibí más de 80,000 votos en la casilla morada”, expresó.

Las declaraciones del congresista se producen luego de que el vocero del PLD en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez, acusara a la FP de captar dirigentes peledeístas, señalando directamente al vicepresidente de la organización, Radhamés Jiménez.