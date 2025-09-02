Santo Domingo. – El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, cuestionó este martes que la reforma presupuestaria enviada al Congreso Nacional incremente en 34 mil millones de pesos el gasto corriente del Estado, financiado con préstamos tomados en años anteriores.

Solo 35 mil millones para inversión

Fernández recordó que de los 69 mil millones que se adicionan en la modificación presupuestaria, apenas 35,000 millones están destinados a inversión, mientras que el resto será destinado al gasto corriente, según el documento sometido por el Poder Ejecutivo.

Contradicciones en el financiamiento

El legislador denunció que el Gobierno se contradice al solicitar nuevos préstamos equivalentes a 10,600 millones de pesos, a pesar de haber informado que utilizaría excedentes de presupuestos anteriores para financiar el presupuesto complementario.

Además, parte del financiamiento que sustenta el nuevo presupuesto —depósitos realizados en cuentas de ahorro del Banco Central y el Banco de Reservas— generó una pérdida estimada de 695 millones de dólares.

Recorte al presupuesto educativo

Fernández también criticó que se recorte el presupuesto del Ministerio de Educación (MINERD) en un momento en que el sistema educativo enfrenta serias precariedades al inicio del año escolar.