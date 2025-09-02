Santo Domingo. – La familia Trump ha incrementado su patrimonio en aproximadamente $5,000 millones tras el lanzamiento de la criptomoneda WLFI, desarrollada por su empresa World Liberty Financial.

La moneda debutó en el mercado el 1 de septiembre de 2025, con un volumen de operaciones que superó los mil millones de dólares en la primera hora. A pesar de la volatilidad inicial, con el valor de la moneda cayendo de $0.46 a $0.23, la capitalización de mercado se mantiene cerca de $6,000 millones.

Puedes leer: Ejecutivo califica terrorista al Cártel de los Soles

Criptomoneda Y Tokens WLFI

Donald Trump posee alrededor del 25 % de los tokens WLFI, lo que representa su activo más valioso, superando incluso sus propiedades inmobiliarias. Además, la familia controla aproximadamente el 80 % del token $TRUMP, valorado en varios miles de millones de dólares.

Desde su regreso a la presidencia en enero, Trump ha promovido las criptomonedas mediante la flexibilización de regulaciones, posicionándolas como una solución a los desafíos económicos derivados de sus políticas arancelarias.