SANTO DOMINGO.– La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que instituye el nuevo Código Procesal Penal de la República Dominicana, una pieza ampliada a casi 500 artículos y considerada esencial para evitar un vacío legal inminente.

La votación cerró con 111 votos a favor y solo 3 en contra, garantizando la aprobación en la Cámara a menos de ocho días del vencimiento del plazo fijado por el Tribunal Constitucional, que ordenó al Congreso aprobar un nuevo código antes del 11 de diciembre. De no hacerlo, el actual quedaría fuera del ordenamiento jurídico.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, destacó el esfuerzo realizado para completar las modificaciones necesarias: “Hoy continuamos con esta situación y esperamos entregar al país la mejor pieza posible. Todo el personal ha trabajado arduamente para incorporar lo aprobado.”

El proyecto, presentado al Senado por los legisladores Omar Fernández, Antonio Taveras, Cristóbal Castillo y Félix Bautista, deberá pasar ahora por dos lecturas en la Cámara Alta. Si no recibe cambios, será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación.