La fiesta la amenizaba el merenguero Rubby Pérez, quien se encuentra entre las víctimas.

SANTO DOMINGO.– El senador Omar Fernández exhortó al Gobierno dominicano a cumplir con lo que establece el Código Tributario, que ordena ajustar cada año el Impuesto sobre la Renta (ISR) conforme al incremento del costo de vida. La medida permitiría que los trabajadores con ingresos mensuales de hasta RD$52,000 queden exentos del pago de ese impuesto.

El representante del partido Fuerza del Pueblo sostuvo que esta actualización implicaría una restitución de más de RD$16 mil millones anuales a los contribuyentes, recursos que, según afirmó, el Estado ha retenido indebidamente durante años.

“No se trata de una pérdida para el Gobierno, sino de un dinero que pertenece a los ciudadanos. Lo que realmente ha ocurrido es que se les ha descontado un impuesto que no correspondía, y eso debe corregirse”, enfatizó Fernández.

Alternativas económicas para financiar el ajuste

El senador propuso varias vías para cubrir el costo de la indexación sin afectar las cuentas públicas. Entre ellas, mencionó la disminución del déficit energético, posible con la entrada de nuevas plantas privadas de generación el próximo año, lo que generaría un ahorro estimado en RD$19 mil millones.

También planteó una revisión de la nómina estatal para devolverla a los niveles existentes antes del actual gobierno, medida que —según sus estimaciones— liberaría más de RD$122 mil millones.

Asimismo, Fernández criticó que el país mantenga más de US$6,300 millones en préstamos sin ejecutar, mientras continúa pagando intereses.

“Estamos pagando por dinero que no se usa, algo que no tiene sentido en un momento donde se habla de austeridad”, subrayó.

Llamado a la sensatez y al cumplimiento de la ley

El legislador lamentó que el tema de la indexación se haya politizado, cuando debería ser una discusión técnica y legal que beneficie a más de 700 mil trabajadores dominicanos.

“Los enfrentamientos políticos no resuelven los problemas de la gente. Este es un asunto de justicia social, no de bandos partidarios”, manifestó.

El pasado lunes, Fernández depositó en el Senado una resolución que pide al presidente de la República instruir a la DGII para aplicar la indexación del ISR, en cumplimiento del artículo 327 del Código Tributario.