Santo Domingo.– Un incendio se registró la tarde de este miércoles en un solar ubicado en el kilómetro 14 de la autopista Duarte, donde se almacenaban cables eléctricos de aluminio.

Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro, mientras unidades del Cuerpo de Bomberos trabajan en el lugar para sofocar las llamas y evitar su propagación hacia otras áreas. No se han reportado víctimas ni daños mayores.

Noticia en desarrollo…