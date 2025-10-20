Omara Corporán, nueva Cónsul General de la República Dominicana en Chicago

Santo Domingo, R.D. – Mediante el Decreto núm. 573-25, emitido por el presidente Luis Abinader, la joven abogada Omara Josiel Corporán Castillo fue designada como Cónsul General de la República Dominicana en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, convirtiéndose en una de las dominicanas más jóvenes en ocupar una posición de alto nivel dentro del servicio diplomático nacional.

Con apenas 27 años de edad, Corporán marca un precedente en la historia reciente de la diplomacia dominicana al consolidarse como la cónsul más joven en funciones. Su trayectoria se ha caracterizado por su compromiso con el servicio social, la defensa de causas ciudadanas y una visión moderna del liderazgo público, centrada en la innovación y la inclusión.

Quizas te interese: Hallan muertos a dos adolescentes dentro de un vehículo en Nagua

Este nombramiento representa una apuesta firme del Gobierno dominicano por la juventud, la innovación y la igualdad de género, reafirmando la voluntad del Estado de abrir paso a nuevas generaciones en la vida diplomática y en la representación internacional del país.

Desde su nueva posición, Corporán impulsará iniciativas destinadas a fortalecer la atención consular, promover los lazos comerciales, culturales y de cooperación entre la República Dominicana y los Estados Unidos, así como fomentar un mayor acercamiento con la diáspora dominicana radicada en el Medio Oeste norteamericano.

La designación de Omara Corporán constituye un hito en el servicio exterior, simbolizando una diplomacia renovada en la que la juventud y la participación femenina ocupan un lugar central en la proyección internacional de la República Dominicana.