Omega se somete a proceso para aclarar color de ojos

Santo Domingo.- El merenguero Omega «El Fuerte» anunció la noche de ayer domingo que se sometió a un procedimiento para aclarar el iris, es decir, la parte coloreada del ojo, luego de desear este cambio durante 13 años.

Según explicó a través de una publicación en su cuenta de Instagram, “con la certeza de que un día lo inventarían”, desde el año 2010 se encontraba buscando la manera de cambiar el color de sus ojos.

Para el año 2013 encontró el proceso, sin embargo, sólo lo realizaban en ojos color verde y miel, hasta que en febrero de este año se comenzó a tratar.

“Esperé mucho tiempo para que evolucionaran y fuera efectuado en ojos oscuros y finalmente me sometí al procedimiento en febrero pasado”, dijo.

Antonio Peter de la Rosa, nombre de pila del artista, enseñó mediante fotos y video el avance de sus ojos luego de someterse a sesiones de láser que provocan que el pigmento se vaya desvaneciendo en un determinado tiempo.

Omega agregó que pronto iniciará la segunda fase de láser y prometió compartir su progreso con sus seguidores.

Día 1 cómo eran sus ojos.

Día después del primer día de láser.

Sus ojos con luz luego de un mes después de 3 días de láser.

Comentarios

Luego del cantante revelar la transformación, las opiniones negativas y mensajes de preocupación no se hicieron esperar en los más de 200 comentarios con que cuenta la publicación en la red social.

“Madre mía la gente está muy mal de la cabeza”, “¿Pero qué necesidad? Hay lentillas de contacto de todos los colores…”, “Ay no, con eso no se juega, ojalá y no tenga ninguna consecuencia en el futuro. Se le quieren pasar a Dios.”, “Que bendición. Pronto tendremos muchas personas con ojos azules y verdes, aunque quizás también ciegos y esas cosas. Pero al menos con ojos bonitos.”, “No, aunque me pagaran, no arriesgaría la vista por cosas así”.