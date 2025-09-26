El Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) informó este viernes que la combinación de una onda tropical y la incidencia de una vaguada continuará generando aguaceros durante el día en varias provincias del litoral caribeño.

Las precipitaciones también afectan la región noreste, la Cordillera Central y la zona fronteriza, con lluvias que desde tempranas horas se registran de moderadas a fuertes en ocasiones.

COE mantiene alerta amarilla en 11 provincias y en el Distrito Nacional por fuertes lluvias

Ante esta situación, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta amarilla a 11 provincias y al Distrito Nacional, mientras que otras seis permanecen en alerta verde.

Las provincias en alerta amarilla son: Santo Domingo, Distrito Nacional, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, La Altagracia, El Seibo, Azua, La Romana, Samaná, Hato Mayor, Monte Plata y San José de Ocoa.

En alerta verde se encuentran: Barahona, Peravia, Pedernales, San Juan, Sánchez Ramírez y San Cristóbal.