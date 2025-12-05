SANTO DOMINGO– Para comprender cómo operan hoy las redes criminales en el entorno digital la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) desarrolló una capacitación sobre lavado de activos y criptoactivos, con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

La jornada formativa que reunió a fiscales e investigadores de distintas jurisdicciones del país, tuvo como facilitador al salvadoreño Martín Alexander Martínez Osorio, consultor regional, quien expuso sobre las nuevas dinámicas del crimen organizado, destacando el papel de las criptomonedas, los exchanges internacionales y las plataformas descentralizadas como mecanismos utilizados para ocultar y mover ganancias ilícitas.

Leer:

La procuradora de corte Yoanna Bejarán, titular de la PETT, valoró la cooperación técnica que mantiene con los fiscales la UNODC, así como la disposición a colaborar de su oficial de proyecto para República Dominicana y el Caribe, Lissette Reyes.

Fortalecer nuestras capacidades técnicas es esencial para desmantelar estructuras que se financian mediante el lavado de activos y que utilizan tecnología para ocultar sus operaciones”, dijo.

Bejarán destacó además que la jornada forma parte del plan institucional que desarrolla la actual gestión de la Procuraduría General de la República para robustecer la investigación financiera, el análisis digital y la cooperación internacional en casos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

El curso, que fue realizado en el Salón Madrid del Hotel Catalonia, abordó tipologías regionales de lavado, análisis de billeteras digitales, trazabilidad en blockchain, técnicas de desanonimización, riesgos asociados al ransomware, estafas de inversión y modalidades de explotación sexual en línea mediante criptoactivos.

“Este entrenamiento nos permite avanzar hacia una persecución más efectiva, más tecnológica y alineada con los estándares internacionales”, sostuvo Bejarán.