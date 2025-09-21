SANTO DOMINGO. — El Ministerio de Defensa informó que sus sistemas de ciberseguridad detectaron y mitigaron un intento de ciberataque masivo dirigido a los sitios oficiales mide.gob.do y c5iffaa.gob.do. ayer sábado

Según el comunicado institucional, alrededor de las 12:00 horas del 20 de septiembre se registró un incremento abrupto de solicitudes hacia ambas plataformas, comportamiento coherente con un ataque de saturación (conocido como DDoS — denegación de servicio).

El objetivo aparente de la ofensiva era colapsar la infraestructura tecnológica para impedir el acceso de usuarios legítimos y sondear posibles vulnerabilidades en la configuración de los sistemas.

El Ministerio señaló que, gracias a los mecanismos de protección y a los controles de seguridad ya implementados, el incidente fue mitigado de forma efectiva y no llegó a comprometer la disponibilidad general de los servicios ni la integridad de la información institucional. Las plataformas permanecen bajo monitoreo continuo.

Autoridades de Defensa indicaron que se mantiene la vigilancia para identificar el origen del ataque y reforzar las barreras de protección.

Asimismo, recordaron la importancia de las buenas prácticas en ciberseguridad y anunciaron que proporcionarán informes adicionales si la investigación arroja nuevos hallazgos.

La institución recomendó a usuarios y administradores de sistemas mantener actualizados los protocolos de seguridad y atender las notificaciones oficiales. El Ministerio reafirmó su compromiso con la protección de sus activos digitales y la continuidad operativa de los servicios al público.