Desafíos y oportunidades de inversión en República Dominicana

En su informe sobre el clima de inversión en República Dominicana, el Departamento de Estado reconoce el crecimiento económico, avances en la lucha contra la corrupción y la estabilidad política, pero critica la falta de reformas fiscal y en el sector eléctrico.

Tal parece que la evaluación fue copiada de organismos como el FMI que hacen los mismos señalamientos sobre la realidad nacional. Sin citar casos específicos el informe señala que en el país se beneficia a empresas con exenciones fiscales y resalta que inversionistas extranjeros perciben que todavía existen inseguridad ciudadana y obstáculos en procesos burocráticos.

Aunque no se puedan negar los señalamientos lo sensato sería ver esos casos como aislados y no como parte de una cultura oficial. Es injusto resaltar que el Gobierno de Luis Abinader se ha negado a priorizar importantes reformas apoyadas por los inversionistas cuando lo que no ha habido en realidad sea consenso entre el liderazgo político. Las reformas que plantea el Departamento de Estado podrán ser muy necesarias, pero por tocar a la sociedad en su conjunto no pueden imponerse de manera unilateral.