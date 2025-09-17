Santo Domingo.- La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) informó este martes que el video difundido en redes sociales, en el cual se observa a una persona retirando parte del recubrimiento de una columna en la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, corresponde a un procedimiento técnico previamente planificado.

De acuerdo con la entidad, durante los protocolos de aseguramiento de calidad se detectó un cambio en la densidad del hormigón del pilote PS-069C, ubicado en la estación E-2+300. La situación fue identificada mediante ensayos especializados como el CrossHole Sonic Logging (CSL) y el Pile Integrity Test (PIT), reconocidos internacionalmente y aplicados conforme a las normas de la Federal Highway Administration (FHWA).

El proceso correctivo, explicó OPRET, incluye el retiro parcial del recubrimiento de acero —acción que fue captada en el video— y la posterior subsanación del área afectada con materiales certificados bajo estándares técnicos internacionales.

Opret aclara video en circulación

La institución aclaró que este tipo de revisiones forman parte del seguimiento preventivo habitual de la obra y no representan un problema estructural ni retrasan el cronograma general.

Asimismo, reiteró que las intervenciones garantizan la seguridad y calidad de la infraestructura, incluso frente a cargas extremas, reafirmando su compromiso con la transparencia en cada etapa constructiva.