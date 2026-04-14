Hablar del ventarrón de ayer era el tema obligado o el murmullo recurrente en los vagones del Metro de Santo Domingo. / Jorge González. / El Nacional.

Santo Domingo.-A diferencia de otros días en donde la mañana en el trayecto habitual en la Línea 2-C del Metro de Santo Domingo no estuvo marcado por las discusiones sobre política, los habitués predicadores, el silencio de los audífonos o el sueño matutino. Este martes todos hablaban del ventarrón del lunes.

Desde la estación Concepción Bona hasta la María Montes, y desde La Mamá Tingó hasta el Centro de los Héroes, el tema era único, asombroso y, para muchos, aterrador: el ventarrón que azotó sectores específicos del Distrito Nacional. Los hablantes se mostraban entre si los videos grabados de las redes sociales.

Aunque el fenómeno no afectó a toda la capital por igual, la «magia» de las redes sociales se encargó de que cada habitantes y pasajero sintiera que estuvo allí.

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«¿Viste el video ?»

Esa era la frase que más se escuchaba entre los usuarios que compartían pantallas de celulares. Lo que comenzó como una tarde nublada se transformó en cuestión de segundos en un espectáculo de fuerza natural que quedó registrado en decenas de videos virales.

Los videos grabados por internautas comunes y subidos al instante a la Internet desde torres de Naco, Gazcue, Ciudad Nueva, Zona Colonial, Universidad Autónoma de Santo Domingo, entre otros sectores mostraron cómo el viento formaba remolinos de escombros y polvillo, haciendo crujir los cristales de las oficinas.

Postes y cables del tendido eléctrico tirados en las vías de Ciudad Nueva por el ventarrón. / Jorge González. / El Nacional.

El caos en las vías de parte del Distrito Nacional era mayúsculo arboles derribado en plenas avenidas, postes y cables del tendido eléctricos en el suelo y vayas publicitarias tiradas por doquier eras el escenario en las zonas afectadas.

¿Por qué fue tan asombroso?

La sorpresa de los pasajeros radicaba en la selectividad del evento. «En mi casa en Santo Domingo Este solo cayó una brizna, pero cuando vi en Instagram lo que pasó en la UASD, no lo podía creer», comentaba un usuario mientras esperaba el trasbordo en la estación Juan Pablo Duarte.

¿Pero que es un ventarrón y como se origina?

Páginas de internet explican que los ventarrones suelen ser micro-reventones: masas de aire frío que bajan de golpe desde las nubes de tormenta y golpean el suelo con furia en un área muy reducida, lo que explica por qué algunos barrios terminaron con escombros y otros apenas con el suelo mojado.

Un ventarrón se define técnicamente como un viento muy fuerte que no llega a la categoría de huracán o tornado, pero que posee la velocidad suficiente para causar daños estructurales leves, derribar ramas de árboles o afectar el tendido eléctrico.

A diferencia de una brisa constante, los ventarrones suelen manifestarse como ráfagas violentas y repentinas que pueden alcanzar velocidades de entre 40 y 90 kilómetros por hora.

¿Cuándo aparecen con más normalidad?

Los ventarrones no son eventos aleatorios; suelen seguir patrones estacionales muy marcados. El cambio de estaciones de primavera a otoño son los periodos de mucha actividad. Durante la transición del invierno al verano (o viceversa).

Temporada de frentes fríos

En las regiones templadas y tropicales, los meses de noviembre a marzo son críticos. La llegada de «Nortes» o frentes fríos suele venir precedida o acompañada de ventarrones que limpian el cielo de humedad, pero traen ráfagas secas y potentes.

Árboles tirados en la calle Arzobispo Portes de ciudad Nueva después del ventarrón. / Jorge González. / El Nacional

En verano, los ventarrones suelen ser el «preámbulo» de una lluvia intensa. Se producen por el aire frío que desciende bruscamente desde el interior de una nube de tormenta) y se expande al chocar con el suelo.

Hay que destacar que los ventarrones no siempre están acompañados de lluvias, como fue el caso del lunes.

Nota de seguridad

Antes y durante de un ventarrón, se recomienda alejarse de ventanales, evitar refugiarse bajo árboles viejos y asegurar objetos sueltos en techos o balcones que puedan ser proyectados por el aire.

Según datos publicados se estima que las ráfagas registradas ayer en algunos puntos del Distrito Nacional superaron los 70 km/h, lo suficiente para ser catalogadas como «vientos de fuerza de tormenta», a pesar de haber durado apenas unos minutos.