Órdenes sin orden

El microtráfico representa un peligroso flagelo que promueve adicción, perturba el sano desarrollo de la juventud, ocasiona el incremento de crímenes y delitos, por lo que su efectivo combate debería se una prioridad de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Ministerio Público y Orden Judicial.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, atribuye a la DNCD “una operatividad bastante efectiva” ante el tráfico minorista de drogas, pero dijo que de 37 mil 732 órdenes de captura aprobadas por el sistema judicial, sus agentes sólo efectuaron 7,790 detenciones.

Las estadísticas, que corresponden a los primeros cuatro meses de 2025, refieren que una cantidad de 29,942 de esas órdenes de arresto a personas vinculadas con narcotráfico figuran como “irresueltas”, sin que la ministra Raful explique los motivos por los que no se ejecuta tan elevada cantidad de mandatos judiciales.

La DNCD ha incautado este año más de tres millones de gramos de cocaína, marihuana, crack, éxtasis y otras sustancias controladas, lo que se interpreta como golpe contundente al microtráfico, pero llama la atención que de más de 37 mil órdenes de captura, apenas se han ejecutado algo más de siete mil.

Esa agencia antidroga ha decomisado en 2025 más de seis toneladas de cocaína en operativos a gran escala contra el narcotráfico que también involucró la detención de personas vinculadas con esos alijos, cuyo destino sería Estados Unidos y Europa, pero por alguna razón, miles de puestos de drogas al detalle operan en todas partes.

¿Por qué las autoridades no ejecutan la mayoría órdenes de arrestos que el propio Ministerio Público solicita al Orden judicial? La verdad es que no hay forma de justificar que no se cumplan con más de 29 mil mandatos judiciales de arrestos o capturas a individuos vinculados con narco o microtráfico.

No se niega que la DNCD realiza una encomiable labor en la ubicación y decomiso de grandes cantidades de drogas, pero la venta de cocaína y marihuana se multiplica como la verdolaga por toda la geografía nacional, sin que siquiera se ejecute la mayoría de órdenes de arresto contra suplidores y vendedores.

Aunque se dice que las estadísticas son frías, no hay necesidad de congelarlas en frívola relación de sólo ejecutar 7,790 detenciones de personas sospechosas de narcotráfico o delitos afines, de una lista de 37 mil 732 arrestos ordenados por los jueces, lo que se convierte en incentivo para el auge del microtráfico