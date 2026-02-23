República Dominicana y BLADEX suscriben declaración para negociar acuerdo sede

SANTO DOMINGO.– Para promover iniciativas orientadas a impulsar las inversiones y el financiamiento del comercio exterior, así como explorar mecanismos que favorezcan la integración económica regional y el desarrollo sostenible, la República Dominicana y el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (BLADEX) suscribieron una Declaración Conjunta de intención para iniciar la negociación de un acuerdo sede.

En el documento, ambas partes resaltaron los vínculos de amistad y cooperación que unen al país con BLADEX desde su fundación en 1979 por 23 países de América Latina y el Caribe. La República Dominicana participa como accionista fundador a través del Banco de Reservas, reafirmando su compromiso histórico con la misión de la institución de impulsar el comercio exterior y el desarrollo regional.

La declaración fue firmada, en representación del canciller Roberto Álvarez, por el viceministro para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional, Hugo Francisco Rivera Fernández, y por el presidente ejecutivo de BLADEX, Jorge Salas.

Asimismo, se reconoció la importancia de la relación histórica entre BLADEX y la República Dominicana, reflejada en operaciones financieras y comerciales que han contribuido al fortalecimiento del sector exportador nacional y a la consolidación de la presencia dominicana en los mercados internacionales.

Finalmente, el Gobierno dominicano reiteró su compromiso de fortalecer los vínculos institucionales con BLADEX, al considerar que la eventual formalización del Acuerdo Sede contribuirá a consolidar la presencia de la entidad en el país y a fomentar nuevas oportunidades de apoyo al desarrollo económico nacional y regional.