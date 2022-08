Orto-escritura

Formas del diminutivo taíno en el habla dominicana

Este valioso ensayo ha sido escrito por Rafael García Bidó, quien además de ser un fino poeta, ha realizado profundos estudios de la lengua taína, materia en la que ha publicado el interesante libro “Voces de bohío. Vocabulario de la Cultura Taína”]

El diminutivo en la lengua de los taínos, al igual que en el castellano, se forma al añadir un sufijo a la palabra sustantiva.

En español los sufijos más usados en relación al diminutivo son ito, cito, ico, uelo, ucho, illo, in con sus respectivas formas femeninas. En el taíno hemos encontrado las siguientes formas: ti, gûi, nequèn, coli, iri e in.

Nos vamos a referir a las últimas dos raíces, iri e in, pues de diferentes formas se han insertado en el habla de los dominicanos.

El ejemplo más abundante de la voz iri es el diminutivo de isla, cairi. Cai, cay – isla, iri – pequeño, cairi – islita. Esta aglomeración de dos voces se une a otras voces para nombrar islas pequeñas, sobre todo en el espacio de las Antillas Menores.

Así encontramos que la actual isla Santa Cruz (215 km2) era nombrada Cibuqueira (Cibucairi), la Martinica (1,128 km2) era Iguanacairi, Ocaminiri es la actual Isla Redonda, un peñòn deshabitado (3km2) en las proximidades de Barbuda, Bonaire (288 km2) ha evolucionado de la palabra Bonairi.

Otro ejemplo de la función diminutiva de iries el nombre propio Niguairi de una persona cuyo padre se llamó Niguarì, nitaíno de la zona de Maguana Arriba.

Es decir que Niguairi es el pequeño Niguari, dicho en nuestro idioma actual, Niguarito. El diminutivo iri, siempre como sufijo, formaba parte de los nombres de muchas aves, así, por ejemplo, ipire (garza), bijiri (paloma), colibiri (colibrí), guatibiri (petigre en República Dominicana, pitirre en Puerto Rico).

La voz in, es sufijo que forma parte de una palabra todavía muy usada en el habla de los dominicanos para denotar poca cantidad de algo, nos referimos a chin y a su aumentativo chin chin, aumentativo en la calidad de poco, insuficiente, es decir poquísimo. Chimbilìn, con significado de niñito, es palabra todavía en uso recogida por el Diccionario del Español Dominicano1.

Una forma muy interesante del diminutivo en el idioma de los taínos, esta con un carácter aumentativo de la pequeñez, es la unión en un mismo vocablo de los sufijos diminutivos iri e in. Así todavía se dice chiririn, significando el colmo de lo poco, lo que ya no admite más escasez o poquedad. En nuestro inventario tenemos además las voces guayirìn y cigûiriyin.

La primera la encontramos en las descripciones del viajero Edgar La Salve2 por tierras de Haití, con significado de pajarito y la segunda, todavía en uso, es un súper diminutivo de la voz cigua, construido así: cigua-iri-in. Cigûiriyin, una cigua más que pequeña.

Hacemos la observación que, por lo menos en el habla de los dominicanos, las formas del diminutivo taíno chin, chin chin, chimbilín, cigûiriyin, chirirìn, se mantienen en uso.

Y todavía más, la voz intaína, conjugándose con la partícula diminutiva in del español, se mantiene viva e impregna las palabras de origen castellano del habla de los dominicanos para disminuir su significación en tamaño o en cantidad, y acaso aumentarlas en apreciación, como cuando se dice “un muchachìn” o chiquitín o pequeñín.