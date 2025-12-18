Osiris de León asegura que Oakhouse no es un vertedero, sino una planta industrial de reciclaje

Santo Domingo.– El geólogo Osiris de León aseguró que Oakhouse, el proyecto que se instalará en La Cuaba, no es un vertedero ni una fuente de contaminación, sino una planta industrial moderna dedicada a la valorización de residuos sólidos. Señaló que sus operaciones serán completamente bajo techo y manejadas por personal especializado, lo que —dijo— descarta cualquier riesgo asociado a los vertederos tradicionales.

De León explicó que la planta está diseñada para procesar materiales como vidrio, plástico, papel, cartón, metales y desechos orgánicos, transformándolos en productos con valor comercial. Afirmó que el proyecto busca generar beneficios económicos y sociales sin afectar el entorno y que, además, marca el inicio de una futura zona franca industrial concebida para dinamizar el desarrollo local bajo estándares ambientales estrictos.

El especialista destacó que, al operar bajo techo, el proyecto evita la producción de líquidos contaminantes, los cuales suelen formarse cuando la lluvia entra en contacto con residuos expuestos. Subrayó que esta característica elimina el riesgo de afectar el suelo, el subsuelo o los cuerpos de agua cercanos.

Terreno con características favorables

En su evaluación técnica, De León señaló que el área donde se instalará la planta está compuesta por rocas volcánicas basálticas, un material naturalmente impermeable que evita filtraciones. Indicó que la selección del terreno obedeció a criterios técnicos y estudios previos, no a decisiones improvisadas.

La infraestructura contempla también drenes perimetrales para manejar las escorrentías de lluvia y cuatro pozos de monitoreo ambiental ubicados en los puntos cardinales alrededor de la planta. Estos pozos podrán ser supervisados por las autoridades, entidades independientes y la comunidad, para verificar el estado del agua subterránea.

Proyecto sustentado en ciencia

De León calificó Oakhouse como un modelo de industria basado en evidencia científica, ingeniería preventiva y supervisión constante. Afirmó que la transparencia del proyecto y su apertura al escrutinio buscan asegurar a la comunidad que la operación será segura y controlada.

“Cuando un proyecto se explica con base científica y se pone a disposición de la verificación, la confianza se convierte en una conclusión técnica, no en un acto de fe”, manifestó el geólogo.