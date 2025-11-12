Santo Domingo.- Monseñor Francisco Ozoria Acosta, Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo y Primado de América, informó mediante una carta que la Santa Sede lo ha suspendido de la potestad de gobierno en los asuntos administrativos y económicos de la Arquidiócesis de Santo Domingo.

En el comunicado, fechado el 10 de noviembre, dirigido “a todos mis hermanos y amigos”, el prelado explicó que la medida se produce tras el nombramiento del Arzobispo Coadjutor, solicitado por él mismo a la Nunciatura Apostólica al cumplir 74 años, “con la finalidad de garantizar una continuidad del trabajo realizado” en la arquidiócesis.

Sin embargo, Ozoria expresó su sorpresa al conocer que el Arzobispo Coadjutor designado “tiene unas facultades especiales exclusivas para el ámbito de la administración del patrimonio diocesano, para cuestiones económicas-financieras, así como para la gestión del clero y del personal eclesiástico”.

En consecuencia —añade el texto—, “se le suspenderá la potestad del gobierno en los ámbitos mencionados a partir del día de la toma de posesión canónica del cargo por parte del nuevo Arzobispo Coadjutor”.

Monseñor Ozoria señala además que, según las Letras Apostólicas, la suspensión se produce “por mala administración”, aunque aclara que “nunca se me amonestó o advirtió”.

El arzobispo manifiesta que, tras la medida, únicamente conservará “el título de Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo”.

En el resto de la carta, Ozoria expresa satisfacción por su trayectoria de 47 años de sacerdocio y 28 de episcopado, afirmando que ha servido “en humildad y sencillez” y que acepta “en obediencia la decisión de la Iglesia”.