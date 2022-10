Ozuna estrena álbum que incluye artistas dominicanos

Santo Domingo.- Juan Carlos Ozuna Rosado, conocido artísticamente como Ozuna, lanzó este viernes su quinto álbum de estudio llamado “Ozutochi” con 18 canciones que presentan una variedad de ritmos y artistas.

En esta nueva producción artística se destaca la participación de cantantes dominicanos como Omega, Tokischa y El Cherry Scom en las canciones “Un Lío”, “Somos Iguales” y “Perreo y Dembow” respectivamente.

Además, el “negrito ojos claros” colaboró con Pedro Capó, Feid, Danny Ocean, Tini, J Balvin, Chencho Corleone, Arcángel, Randy, entre otros cantantes, evidenciando diversidad de géneros musicales desde reggaetón romántico hasta funk brasileño.

Ozuna y Tokischa para la canción «Somos Iguales»

En una entrevista con Santiago Matías Alofoke en su programa Alofoke Sin Censura, el artista contó que al momento de elegir con quién colaborar escoge según su gusto personal, la voz del interprete y la creatividad que tenga.

Asimismo, Ozuna explicó que para el nombre “Ozutochi” se creó el concepto de lo que sucede de vacaciones en un hotel, la mezcla de un nombre japonés y la presencia de su característico oso.

“Me inspiré en lo que fue Odisea, en el principio de mi carrera, volví a crear con productores que hicieron que Ozuna diera ese “boom”, en tener más tranquilidad, tener más paz, me gusta mucho en lo que está pasando en el reggaetón ahora mismo que es más old school pero mezclado con sonidos nuevos, me inspiré en muchas cosas”, dijo el artista puertorriqueño.