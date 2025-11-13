Pablo Alborán transforma sus canciones al merengue

El artista español Pablo Alborán nuevamente sorprendió a sus fanáticos al cantar dos de sus populares canciones en versión merengue.

El cantante transformó al género caribeño sus baladas románticas “Solamente tú” y “Te he echado de menos” durante una entrevista el miércoles en el programa “El Hormiguero”.

En su intervención destacó que en octubre en el programa radial “El Vacilón de la Mañana”, de La Mega de Nueva York, cantó la versión merengue típico de su tema “Quien”, popularizado en este género por “El Grupaso”.

“Hay un grupo que se llama El Grupaso, que canta esta canción la cantaba siempre en sus fiestas y tal, hicieron una versión merengue y me pusieron ahí, me puse a cantar, yo feliz que la gente versione”, dijo el artista al conductor Pablo Motos.

“¡Qué viva el merengue!”, expresó.

Los fanáticos no tardaron en reaccionar en redes sociales ante el cambio de genero musical a sus éxitos. «Pablo suenas bien como quieras en la versión que quieras», «Queremos mas canciones en versión merengue pero cantadas por Pablo», «Casi le estamos dando la cédula dominicana».

Puedes leer: Pablo Alborán sorprende al cantar ‘Quién’ en merengue típico

Pablo Alborán presentó su nuevo disco KM0, que incluye 18 canciones y 4 bonus tracks, y habló acerca de su evolución artística: «Me gusta jugar con los géneros, salir de la zona de confort. La música es libertad».